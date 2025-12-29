  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

تبریز زیر چتر برف

تبریز زیر چتر برف

تبریز- بارش برف شهر تبریز را زیر چتر سفید زمستانی برد و موجب کاهش دما و لغزندگی معابر شد.

