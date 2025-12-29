https://mehrnews.com/x3b2fx ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱ کد خبر 6706557 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱ تبریز زیر چتر برف تبریز- بارش برف شهر تبریز را زیر چتر سفید زمستانی برد و موجب کاهش دما و لغزندگی معابر شد. دریافت 26 MB کد خبر 6706557 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز سهشنبه کلاس های تایم اول دانشگاه صنعتی تبریز تعطیل شد گرفتار شدن چندین خودرو در برف شهرستان اسکو عمارت ائلگلی تبریز سفیدپوش شد فردا مدارس کدام شهرستان های آذربایجان شرقی تعطیل است؟ فرماندار سراب: راه ارتباطی ۳۵ روستا در سراب مسدود است انسداد راههای ۴۰۰ روستای آذربایجانشرقی بر اثر بارش برف و کولاک برچسبها تبریز بارش برف برف و کولاک
