انجام برف روبی شبانه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

ارومیه- با وجود بارش برف و کولاک برف روبی شبانه در محورهای ارتباطی در آذربایجان غربی ادامه دارد.

برچسبها
برفروبی
اداره کل راهداری آذربایجان غربی
محورهای مواصلاتی
