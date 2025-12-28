  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

انجام برف روبی شبانه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

ارومیه- با وجود بارش برف و کولاک برف روبی شبانه در محورهای ارتباطی در آذربایجان غربی ادامه دارد.

