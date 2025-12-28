به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: یکشنبه شب در پی بارش برف و وقوع کولاک شدید، یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور شاهین‌دژ – تکاب به علت شرایط نامساعد جوی متوقف شد.

وی ادامه داد: ۳۰ نفر از مسافران در این محور گرفتار شدند که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان شاهین‌دژ به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجات گران در این عملیات، مسافران را به مسجد روستای محمودآباد علیا (گراو) انتقال داده و اقدامات لازم برای اسکان موقت و حفظ ایمنی آن‌ها را انجام دادند.

وی یادآور شد: همچنین در این عملیات محمد فتحی، فرماندار شهرستان شاهین‌دژ با حضور میدانی در محل عملیات، از نزدیک روند امدادرسانی را پیگیری و از تلاش‌ها و زحمات نجات گران جمعیت هلال‌احمر تقدیر کرد.