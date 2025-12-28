https://mehrnews.com/x39ZzH ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶ کد خبر 6704948 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶ پنجره مهر؛ برفروبی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی ارومیه- عملیات برفروبی در پی بارش سنگین برف وکولاک در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی در حال انجام است. دریافت 67 MB کد خبر 6704948 کپی شد مطالب مرتبط امدادرسانی به ۳۳۵ خودروی گرفتار در برف محورهای آذربایجان غربی تردد در محورهای کوهستانی چهارمحال و بختیاری با زنجیرچرخ کولاک و یخبندان در فریدن؛ از سفر غیرضروری بپرهیزید هاشمی: محورهای مواصلاتی اردبیل باز است البرز در آمادهباش؛ هشدار نارنجی از سوی هواشناسی مرادی: بارش شدید برف در محور اسالم-خلخال؛ ارتفاع به ۱۵ سانتیمتر رسید برچسبها برفروبی اداره کل راهداری آذربایجان غربی برف و کولاک
نظر شما