۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

پنجره مهر؛

برف‌روبی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

برف‌روبی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

ارومیه- عملیات برف‌روبی در پی بارش سنگین برف وکولاک در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی در حال انجام است.

