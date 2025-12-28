عباس حقی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خلخال در گفت و گو با خبرنگار مهر از تداوم بارش برف در تمامی محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر تمامی جادههای خلخال با یخبندان همراه بوده و شرایط تردد در برخی مسیرها بهویژه محورهای کوهستانی با دشواری انجام میشود.
وی با اشاره به تشدید شرایط جوی در ارتفاعات افزود: در گردنه الماس کولاک شدید حاکم است و کاهش دید افقی، تردد در این مسیر را با مخاطره همراه کرده است. به همین دلیل رانندگی در این محور تنها با رعایت کامل نکات ایمنی و تجهیزات زمستانی امکانپذیر است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای خلخال با تأکید بر ضرورت همراه داشتن زنجیرچرخ اظهار کرد: رانندگان و مسافران حتماً پیش از تردد در محورهای این شهرستان، بهویژه مسیر خلخال–اسالم و گردنههای برفگیر، زنجیرچرخ، وسایل گرمایشی و تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند و از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کنند.
عباس حقی همچنین از شهروندان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، با تماس یا مراجعه به سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را پیگیری کرده و در صورت نامناسب بودن شرایط جوی، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی در پایان با اشاره به فعالیت نیروهای راهداری در سطح محورهای مواصلاتی شهرستان خلخال گفت: اکیپهای راهداری به صورت مستمر در حال انجام عملیات برفروبی و ایمنسازی راهها هستند و تلاش میشود با اقدامات بهموقع، تردد ایمن برای رانندگان فراهم شود.
همچنین در کنار نیروهای راهداری، امدادگران نیز با ۶ دستگاه خودرو و ۱۸ نفر نیرو در محورهای مواصلاتی شهرستان خلخال مستقر بوده و در حال امدادرسانی به رانندگان و مسافران هستند.
همچنین در کنار نیروهای راهداری، امدادگران نیز با ۶ دستگاه خودرو و ۱۸ نفر نیرو در محورهای مواصلاتی شهرستان خلخال مستقر بوده و در حال امدادرسانی به رانندگان و مسافران هستند.
اردبیل- رئیس اداره راهداری خلخال از تداوم بارش برف و یخبندان در تمام محورهای این شهرستان خبر داد و گفت: تردد در مسیرهای کوهستانی بهویژه گردنه الماس با مخاطره همراه است.
عباس حقی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خلخال در گفت و گو با خبرنگار مهر از تداوم بارش برف در تمامی محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر تمامی جادههای خلخال با یخبندان همراه بوده و شرایط تردد در برخی مسیرها بهویژه محورهای کوهستانی با دشواری انجام میشود.
نظر شما