منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه جوی مدیترانهای که از غرب و جنوب کشور فعال شده، بارشهای مناسبی را به همراه آورده است.
به گفته وی، در مناطق کوهستانی چادگان، فریدن، فریدونشهر، خوانسار، سمیرم و گلپایگان، ارتفاع برف از شبانه روز گذشته تاکنون به ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر رسیده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق مرکزی استان، بارشها بهصورت باران تا فردا (دوشنبه) ادامه خواهد داشت.
به گفته شیشه فروش از دوشنبه، دما در غرب و جنوب استان تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش مییابد که این امر منجر به یخبندان و مه خواهد شد. از روز سهشنبه نیز وزش باد شدید تا تندباد در بیشتر مناطق استان پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، گردنه کلوسه، اسلامآباد موگویی و برخی گردنههای دیگر به دلیل کولاک برف بسته شدهاند. تردد در جادههای روستایی کند است، اما راههای اصلی باز نگه داشته شدهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: عوامل راهداری، شهرداریها و دهیاریها برای برفروبی و بازگشایی مسیرها در حال فعالیت هستند و بیش از ۳۵۰ تیم امدادی در سطح استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
