۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

بارش برف دشت مشا دماوند را سفیدپوش کرد

دماوند- دشت مشا دماوند با آغاز بارش برف سفیدپوش شد و وزش شدید باد بر شدت برف‌روبی و اختلال احتمالی در تردد افزود.

