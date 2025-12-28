https://mehrnews.com/x39Zz6 ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ کد خبر 6704919 استانها تهران استانها تهران ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ بارش برف دشت مشا دماوند را سفیدپوش کرد دماوند- دشت مشا دماوند با آغاز بارش برف سفیدپوش شد و وزش شدید باد بر شدت برفروبی و اختلال احتمالی در تردد افزود. دریافت 1 MB کد خبر 6704919 کپی شد مطالب مرتبط کولاک و بارش برف در محور هراز نخستین برف پاییزی در دماوند صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است دماوند بی برف بوران شدید و سهمگین برف در ارتفاعات شهرستان تکاب تصاویری از تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی بارش برف در ارتفاعات استان سمنان؛ جادههای لغزنده میشود برچسبها بارش برف شهرستان دماوند برف
