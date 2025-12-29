وزیر خارجه مصر: توافق گازی با اسرائیل صرفاً اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر شامگاه یکشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه «ام‌بی‌سی» مصر تأکید کرد که توافق گازی میان شرکت‌های مصری، آمریکایی و اسرائیلی یک قرارداد اقتصادی و تجاری صرف بوده و هیچ‌گونه ابعاد سیاسی ندارد.

عبدالعاطی ضمن رد شایعات درباره وجود شروط سیاسی یا ترتیبات خاص در این توافق خاطرنشان کرد: «مصر کاملاً مطمئن است که در این پرونده بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند و ادعاهای مربوط به تأثیرگذاری طرف‌های خارجی بر تأمین گاز مصر غیرواقعی است.»

وی با اشاره به برخورداری مصر از دو ایستگاه بزرگ مایع سازی گاز طبیعی در ادکو و دمیاط، این ظرفیت را یک مزیت راهبردی دانست که کشورش را به مرکز منطقه‌ای تجمیع و مایع سازی و سپس صادرات گاز تبدیل کرده است.

وزیر امور خارجه مصر همچنین از آغاز جریان گاز قبرس در آینده نزدیک خبر داد که همانند گاز اسرائیل در مصر مایع سازی و مجدداً صادر خواهد شد.

عبدالعاطی افزود: «مصر در حال تنوع‌بخشی به منابع انرژی است و قصد دارد سهم انرژی‌های نو و تجدید پذیر را تا سال ۲۰۳۵ به ۴۲ درصد برساند.»

وی به کشفیات جدید گاز و نفت در دلتای نیل و صحرای غربی اشاره کرد که موجب تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات خواهد شد.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که این توافق به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (حدود ۳۵ میلیارد دلار) بزرگ‌ترین قرارداد گازی تاریخ رژیم اسرائیل محسوب می‌شود و درآمدی بالغ بر ۵۸ میلیارد شِکِل برای خزانه این رژیم به همراه خواهد داشت.