۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر با همتای پاکستانی

وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با همتای پاکستانی درباره تحولات اوضاع منطقه‌ای و در راس آن تحولات مسأله فلسطین رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

عبدالعاطی در این تماس تلفنی ضمن ابراز خرسندی از روابط قاهره و اسلام آباد، توسعه قابل توجه روابط در بازه زمانی اخیر به ویژه پس از سفر رسمی به پاکستان در اواخر ماه نوامبر گذشته را تحسین کرد.

وی به اهمیت سازنده نتایج این سفر و تداوم همکاری مشترک برای پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری و تشدید ارتباط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور اشاره کرد.

دو طرف همچنین درباره تحولات اوضاع منطقه‌ای و در راس آن تحولات مسأله فلسطین رایزنی کردند.

وزیر خارجه مصر در این خصوص به تلاش‌های گسترده مصر برای انتقال به مرحله دوم طرح رئیس جمهور امریکا و ضرورت اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت مربوط به غزه و تضمین ورود ایمن و مستمر کمک‌های بشردوستانه و اهمیت آغاز اقدامات مربوط به بهبود زودهنگام و بازسازی اشاره و تاکید کرد که دستیابی به آتش بس همچنین پیش نیاز اساسی برای آغاز روند سیاسی جدی است که منجر به حل عادلانه و جامع مسأله فلسطین می شود.

وزرای خارجه مصر و پاکستان در ادامه درباره تحولات یمن تبادل نظر و بر اهمیت آرامش در یمن و کاهش تنش و ترویج گفتگو و توافق به دور از هرگونه اقدامات یکجانبه در راستای کمک به تحقق امنیت و ثبات برای ملت یمن تاکید کردند.

