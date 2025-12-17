اسرائیل برای دیدار نتانیاهو و السیسی، قرارداد گازی با مصر منعقد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه "ای لاف" عربستان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، چهارشنبه شب در حالی که سطح تنش میان مصر و رژیم اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده است، از انعقاد قرارداد بزرگ گازی میان تل آویو و قاهره خبر داد؛ اقدامی که از نظر منابع صهیونیستی یک امتیاز بزرگ به مصر به شمار میرود.
نتانیاهو با بزرگنمایی این قرارداد گازی و بدون اشاره به اینکه این قرارداد عمل به پیش شرط مصر برای دیدار عبدالفتاح السیسی با نخست وزیر رژیم اسرائیل است، ادعا کرد: اسرائیل بهتازگی بزرگترین قرارداد گازی در تاریخ خود به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (حدود ۳۵ میلیارد دلار) را با مصر امضا کرده است.
نتانیاهو که در کنار ایلی کوهن، وزیر انرژی و زیرساختهای رژیم صهیونیستی و در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی سخن میگفت، مدعی شد که درآمد رژیم اسرائیل از این قرارداد حدود ۵۸ میلیارد شِکِل (نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار) برآورد میشود.
درحالی که به دلیل حملات موفق پهپادی و موشکی و نیز عملیات تحریم انصارالله در دریای سرخ، رژیم صهیونیستی در بدترین اوضاع اقتصادی به سر میبرد، نتانیاهو برای انحراف افکار عمومی از پروندههای فسادش و با برجسته سازی این قرارداد گازی، خطاب به صهیونیستها گفت: ما در حال استخراج گاز از آبهای خود هستیم و اقتصاد ما جز بهترین اقتصادهای جهان قرار دارد.
درحالی که رژیم صهیونیستی با دست درازی به کشورهای منطقه عامل اصلی بی ثباتی در آن است، نتانیاهو ادعا کرد که این توافق، جایگاه اسرائیل را بهعنوان یک قدرت منطقهای در حوزه انرژی تقویت میکند و به ثبات منطقه ما کمک خواهد کرد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین سعی کرد که نظر صهیونیستها را به خود جلب کند و به آنها وعده داد که این توافق موجب خواهد شد شرکتها ملزم شوند گاز را با قیمت مناسبی به صهیونیستها بفروشند.
نتانیاهو در ادامه با بزرگ نمایی این قرارداد گازی مدعی شد که این قرارداد شامل سرمایهگذاریهایی ۱۵ تا ۱۶ میلیارد شِکِلی در زیرساختهای اسرائیل خواهد بود، این قرارداد فرصتهای شغلی ایجاد میکند و به تقویت اقتصاد این رژیم میانجامد.
در همین حال، ایلی کوهن، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد: تصویب این توافق گازی، لحظهای تاریخی برای اسرائیل در ابعاد امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی است.
کوهن ادعاهای نخست وزیر رژیم اسرائیل درباره این قرارداد را تکرار کرد و مدعی شد: این قرارداد جایگاه ما را بهعنوان یک قدرت منطقهای پیشرو در حوزه انرژی که همسایگان به آن وابستهاند و به آن نیاز دارند، تقویت میکند.
وی افزود: این توافق خبر مهمی برای اقتصاد ما است، چرا که دهها میلیارد شِکِل به خزانه سرازیر میکند، فرصتهای شغلی ایجاد میکند و اقتصاد را تقویت خواهد کرد. گاز طبیعی یک دارایی راهبردی برای ماست و ما به افزایش تولید برای بازار داخلی و صادرات ادامه خواهیم داد.
اظهارات نتانیاهو و کوهن درحالی بیان میشود که پایگاه خبری «واینت» سهشنبه گزارش داد که این قرارداد گازی که مدتها انتظار آن میرفت، امتیازی ضروری برای برگزاری نشست سهجانبه میان مصر، آمریکا و (رژیم) اسرائیل بوده است؛ نشستی که قرار است در پایان ماه جاری برگزار شود.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر، همچنین خواستار خروج اسرائیل از گذرگاههای فیلادلفیا و نتساریم شده است.
همچنین یک مقام آمریکایی روز یکشنبه در گفتوگو با پایگاه خبری «آکسیوس» مدعی شد: فروش گاز به مصر یک فرصت بزرگ برای اسرائیل است. این کار موجب ایجاد پیوند میان تل آویو و قاهره میشود، آنها را به یکدیگر نزدیکتر میکند، صلحی گرمتر ایجاد خواهد کرد و مانع از وقوع جنگ میشود.
یک منبع آگاه کابینه رژیم صهیونیستی نیز در گفتگو با روزنامه تایمز اسرائیل گفت که با وجود انتشار گزارشاتی در خصوص تلاشهای تلآویو برای برگزاری یک نشست، رئیس جمهور مصر در شرایط کنونی قصد ندارد با نتانیاهو دیدار کند.
وی اضافه کرد که مصر از اقدامات رژیم صهیونیستی طی ماههای گذشته در خصوص مسائل مختلف خشمگین است که همین مسأله موجب شده فرصت برگزاری هرگونه نشستی در آینده نزدیک میان السیسی و نتانیاهو از بین برود.
این منبع گفت که مصر نسبت به نقشه رژیم صهیونیستی برای کوچاندن فلسطینیها به سمت شبه جزیره سینا نگران است. تل آویو گذرگاه رفح را تنها برای خروج فلسطینیها از نوار غزه باز میکند. همچنین عدم امضای توافق گازی با مصر از سوی اسرائیل خشم قاهره را برانگیخته است.
در همین راستا، پیشتر روزنامه یدیعوت آحارانوت مدعی شد که مصر شروطی را برای برگزاری نشست میان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و با حضور دونالد ترامپ در آمریکا مطرح کرده است.
در این گزارش آمده بود که مصر خواهان امضای توافق گازی با رژیم صهیونیستی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار و همچنین عقب نشینی اسرائیل از منطقه فیلادلفیا (منطقه مرزی با نوار غزه) و محور نتساریم در داخل این باریکه است.
بر اساس این گزارش، شروط مصر خشم محافل اقتصادی و امنیتی رژیم صهیونیستی را برانگیخته بود.
