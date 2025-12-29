گرفتاری ۶ گردشگر در سیلاب تنگه شوتاریکو پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی و توصیههای ایمنی، بار دیگر حادثهساز شد و شش گردشگر که وارد محدوده تنگه شوتاریکو شده بودند، به دلیل افزایش ناگهانی حجم آب و طغیان رودخانهها، در این منطقه محاصره سیلاب شدند.
بر اساس اعلام منابع محلی، با وجود هشدارهای مکرر درباره ناپایداری جوی و احتمال وقوع سیلاب، این افراد به منطقه وارد شدهاند و در حال حاضر راههای خروجی آنان مسدود شده است.
به دلیل شرایط نامساعد جوی و شدت جریان آب، امکان دسترسی زمینی به محل حضور گردشگران وجود ندارد.
نیروهای امدادی به همراه تیمهای محلی در حالت آمادهباش قرار دارند و برنامهریزی برای امدادرسانی و نجات افراد گرفتار شده در حال انجام است.
به گفته مسئولان محلی، عملیات نجات پس از فروکش کردن آب و ایمن شدن شرایط، با جدیت دنبال خواهد شد.
همزمان با ورود سامانه بارشی جدید به استان هرمزگان، بارشهای شدید و سیلابی در نقاط مختلف استان آغاز شده و طغیان رودخانهها و آبراههها، شرایط خطرناکی را رقم زده است
. در همین ارتباط، امروز در شهرستان پارسیان یک نفر بر اثر سقوط در معبر سیلاب جان خود را از دست داد.
