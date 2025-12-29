  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۴

گرفتاری ۶ گردشگر در سیلاب تنگه شوتاریکو پارسیان

پارسیان – با تشدید بارش‌های سنگین در استان هرمزگان، ۶ گردشگر در پی طغیان رودخانه و وقوع سیلاب در تنگه شوتاریکو شهرستان پارسیان گرفتار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، بار دیگر حادثه‌ساز شد و شش گردشگر که وارد محدوده تنگه شوتاریکو شده بودند، به دلیل افزایش ناگهانی حجم آب و طغیان رودخانه‌ها، در این منطقه محاصره سیلاب شدند.

بر اساس اعلام منابع محلی، با وجود هشدارهای مکرر درباره ناپایداری جوی و احتمال وقوع سیلاب، این افراد به منطقه وارد شده‌اند و در حال حاضر راه‌های خروجی آنان مسدود شده است.

به دلیل شرایط نامساعد جوی و شدت جریان آب، امکان دسترسی زمینی به محل حضور گردشگران وجود ندارد.

نیروهای امدادی به همراه تیم‌های محلی در حالت آماده‌باش قرار دارند و برنامه‌ریزی برای امدادرسانی و نجات افراد گرفتار شده در حال انجام است.

به گفته مسئولان محلی، عملیات نجات پس از فروکش کردن آب و ایمن شدن شرایط، با جدیت دنبال خواهد شد.

هم‌زمان با ورود سامانه بارشی جدید به استان هرمزگان، بارش‌های شدید و سیلابی در نقاط مختلف استان آغاز شده و طغیان رودخانه‌ها و آبراهه‌ها، شرایط خطرناکی را رقم زده است

. در همین ارتباط، امروز در شهرستان پارسیان یک نفر بر اثر سقوط در معبر سیلاب جان خود را از دست داد.

