جزئیات جان باختن یک نفر در سیلاب پارسیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده اظهار کرد: دو نفر از کارکنان یکی از شرکتهای نفتی مستقر در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با خودروی آتشنشانی در حال تردد بودند و به دلیل بیتوجهی به هشدارها اقدام به عبور از مسیل رودخانهای کردند که دچار آبگرفتگی شده بود و این اقدام ناموفق بوده و خودروی آنان گرفتار سیلاب میشود.
وی افزود: با تلاش نیروهای امدادی، یکی از این دو نفر نجات یافت، اما نفر دوم با وجود انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به هشدارهای ایمنی، از شهروندان و هماستانیها خواست با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده، از ترددهای غیرضروری و توقف یا استقرار در حریم رودخانهها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند.
حسنزاده رعایت نکات ایمنی و همکاری با دستگاههای مسئول را عاملی مهم در حفظ جان و اموال شهروندان دانست و بر ضرورت هوشیاری کامل در شرایط ناپایدار جوی تأکید کرد.
