بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی، امروز (دوشنبه ۸ دی) انجام شد.
در این بازدید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، حبیب ستودهنژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند.
همچنین در این بازدید ثابتقدم و پیمانکار پروژه توضیحاتی را درخصوص شرایط بازسازی و مراحل انجام شده استادیوم به معاون اجرایی رییسجمهور ارائه دادند.
معاون اجرایی رییسجمهور در این بازدید از بازسازی سکوهای ورزشگاه، جایگاه vip، جایگاه خبرنگاران، رختکن بازیکنان و زمین چمن دیدن کرد.
