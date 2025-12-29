  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۹

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال این مجموعه بازدید ‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی، امروز (دوشنبه ۸ دی) انجام شد.

در این بازدید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و محسن خمارلو مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند.

همچنین در این بازدید ثابت‌قدم و پیمانکار پروژه توضیحاتی را درخصوص شرایط بازسازی و مراحل انجام شده استادیوم به معاون اجرایی رییس‌جمهور ارائه دادند.

معاون اجرایی رییس‌جمهور در این بازدید از بازسازی سکوهای ورزشگاه، جایگاه vip، جایگاه خبرنگاران، رختکن بازیکنان و زمین چمن دیدن کرد.

کد خبر 6705502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها