دلخوری بازیکنان پرسپولیس از «پزشک» به اوج رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی با کسب ۲۸ امتیاز در نیم فصل جاری لیگ برتر به رتبه دوم رسید که در تمام ۱۵ مسابقه خود در لیگ برتر و همچنین در جریان باخت مقابل تراکتور در جام حذفی با مصدومیت بازیکنان خود دست و پنجه نرم می‌کرد.

بدون شک آسیب دیدگی بازیکنانی که در اکثر موارد اصول حرفه‌ای تغذیه و تمرین در طول روز را رعایت نمی‌کنند بخشی غیر قابل تفکیک از فوتبال روز ایران است اما نکته قابل توجه مصدومیت‌های متوالی چند بازیکن خاص در پرسپولیس نظیر رضا شکاری، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و مرتضی پورعلی گنجی است.

اتفاقی که باعث اعتراض چند بازیکن جدید این تیم به مدیریت نیز شده است و آنها روند درمانی صورت گرفته را اصلا قبول نداشته و همین موضوع را دلیلی بر تکرار آسیب‌های خود دانسته اند.

از این رو پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد در روزهای پیش رو نشستی تخصصی با کادر پزشکی داشته باشد و توضیحات آنها را مکتوب دریافت کند تا درباره ادامه همکاری با اعضای فعلی تصمیم گیری شود.

اوسمار ویه را نیز انتخاب کادر پزشکی را بر عهده باشگاه سپرده است و دخالتی در این زمینه ندارد اما انتظار دارد بازیکنان پس از رفع مصدومیت هایشان به طور کامل در تمرینات شرکت کنند و دچار آسیب‌های تکراری نشوند.