۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

مهدوی داور بازی معوقه تبریز/ کاظمی سوت بازی حساس را در دست گرفت

داوران دو بازی معوقه لیگ برتر در دور رفت بازی های فصل جاری فوتبال مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دو بازی معوقه از دور رفت رقابت‌های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر مشخص شد که به شرح زیر است:

سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴

*تراکتور - ملوان بندرانزلی
داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، یعقوب سخندان، احسان اکبری ناظر: علی اصغر مؤمنی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: سعاد وفاپیشه

پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴

*سپاهان اصفهان - استقلال تهران
داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و حسین زمانی ناظر: محسن ترکی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: حسین حسینی

