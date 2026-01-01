به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دومین روز سفر خود به استان اصفهان، با حضور در شهر تاریخی جندق و بازدید از مجموعه‌ای از بناها و پروژه‌های گردشگری این شهر، بر لزوم حمایت هدفمند از ساکنان بافت‌های تاریخی، فعالان گردشگری و صنایع‌دستی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های معماری و فرهنگی مناطق کویری در مسیر توسعه پایدار تاکید کرد.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه سفر استانی خود به اصفهان، با حضور در شهر تاریخی جندق از مجموعه‌ای از بناهای ارزشمند تاریخی و طرح‌های در حال اجرای گردشگری این شهر بازدید کرد.

در این بازدید، نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی، وزیر میراث‌فرهنگی را همراهی کردند.

صالحی‌امیری در جریان این بازدید، با تاکید بر نقش راهبردی ساکنان بومی در حفظ حیات بافت‌های تاریخی، تصریح کرد: حمایت مؤثر از ساکنان بافت‌های تاریخی و صاحبان مشاغل مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی، نه‌تنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار در مناطق تاریخی کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر جندق در حوزه معماری بومی، میراث کویری و زیست‌فرهنگ محلی افزود: صیانت و احیای این سرمایه‌های تاریخی باید هم‌زمان با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مشروع، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد مشوق‌های پایدار برای فعالان محلی دنبال شود.