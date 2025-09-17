به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ایران شناسی ایران که نخستین انجمن علمی و نخستین سازمان مردم نهاد ایران است، به تازگی و پس از هفت سال مجوز انتشار نشریه خود را دریافت کرده است. محمدعلی عزت زاده دبیر انجمن ایران شناسی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر به دشواری‌ها و روند دریافت مجوز نشریه «ایران و ایران شناسی» اشاره کرد و گفت: نام این نشریه ایران و ایران شناسی است که در مجوز ارشاد هم آمده و به‌صورت فصلنامه منتشر خواهد شد. البته تأیید نام از وزارت علوم هم باید بگیریم تا این نام را به عنوان نشریه علمی نیز تأیید کند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به گسترده بودن دایره ایران شناسی آیا فقط به حوزه زبانشناسی تخصصی پرداخته خواهد شد، افزود: نشریه ما نشریه انجمن علمی ایران شناسی و موضوع همان موضوع انجمن ایران شناسی ایران است.

عزت زاده ادامه داد: طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هر انجمن علمی حداقل یک عنوان نشریه علمی می‌تواند داشته باشد، عنوان دوم را هم با شرایط خاص و در تعداد نامحدودی می‌تواند داشته باشد. ما انجمن ایران شناسی هستیم و مجله ما هم با موضوع ایران شناسی منتشر خواهد شد.

وی افزود: زبان‌شناسی یکی از حوزه‌هاست. ما در ایران به خاطر اینکه یک کشور استثنایی هستیم که تاریخ خیلی بلندی داریم، زبان‌های باستانی ایران یک رشته مستقل دانشگاهی است. در اصل این رشته شاخه‌ای از زبان‌شناسی است؛ ما رشته مستقل زبان‌شناسی هم در ایران داریم. طبق مصوبه هیأت مدیره انجمن در دوره پیشین، مدیرمسئول و سردبیر هر دو آقای دکتر جعفری دهقی هستند.

دبیر انجمن ایران شناسی ایران گفت: دریافت مجوز نشریه بسیار زمان‌بر بود. البته شخصاً در جریان جزئیات نبودم، اما از دور در جریان معطلی بیش از اندازه بودم. ما پیش از کرونا یعنی سال نود و هفت یا نود و هشت برای دریافت مجوز اقدام کرده بودیم. افرادی که پیگیر بودند، تغییر کردند و روند طولانی شد. ما در ثبت انجمن هم مشکلاتی داشتیم که در جریان جزئیاتش بودم. این امر هم به هر حال طول کشید تا ما سرانجام توانستیم این مجوز را دریافت کنیم. مصوبات در هیئت مدیره پیشین انجام شده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه افرادی در نگارش و انتشار مطالب نشریه ایران و ایران شناسی همکاری دارند، گفت: اینجانب هم اکنون مدیر داخلی هستم و هیئت تحریریه‌مان چون به تصویب نرسیده است، از همکاران نام نمی‌برم. البته لیست همکاران به تصویب انجمن رسیده بود و هم اکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید تأیید کند که آن هم یک ضوابطی دارد. همکاران این نشریه از دانشگاه‌های مختلفی در ایران و جهان هستند، در واقع استادان اهل کشورهای دیگر که در زمینه ایران شناسی تخصص دارند نیز عضو تحریریه ما خواهند بود.