آخرین فرصت برای شرکت در حراجی زمستانه سکه طلا در مرکز مبادله

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز مبادله ایران نود و دومین دوره حراج سکه طلا را روز چهارشنبه، ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ برگزار میکند. در این حراج، انواع سکههای بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه، بدون بستهبندی عرضه خواهد شد.
بر اساس این گزارش کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در حراج شرکت کنند. حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی در این جلسه، پنج قطعه سکه تعیین شده است. همچنین سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه است. شرکت در حراجهای گذشته، مانعی برای حضور در این دوره ایجاد نمیکند.
زمانبندی ثبتنام و واریز وجه
مهلت واریز وجه برای شرکت در حراج، روز سهشنبه ۹ دیماه از ساعت ۸ تا ۲۳ خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد. متقاضیان برای ثبتنام و شرکت در حراج باید به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند.
کارمزد و شیوه برگزاری
کارمزد معامله، معادل ۲۰ هزار تومان به ازای هر قطعه سکه است. متقاضی موظف است پیش از ارسال سفارش خرید، معادل ۱۰۰ درصد ریالی ارزش سفارش به انضمام کارمزد را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول خود تأمین کند.
شیوه برگزاری حراج، ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان است. شروع جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز اعلام میشود.
تحویل فیزیکی سکه و هزینههای مرتبط
تحویل فیزیکی سکهها در بازه زمانی ۲۳ دیماه الی ۴ بهمنماه و با پرداخت هزینه تحویل (۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه) امکانپذیر است. متقاضیان میتوانند نزدیکترین شعبه بانک ملی به محل کار یا سکونت خود را برای دریافت انتخاب کنند. چنانچه دریافت سکه در بازه زمانی ۵ الی ۱۳ بهمنماه انجام شود، هزینه انبارداری معادل ۵۰ هزار تومان به ازای هر سکه در هر روز تقویمی (شامل تعطیلات) نیز دریافت خواهد شد.
عدم مراجعه برای دریافت سکه
در صورت عدم مراجعه جهت دریافت سکه در مهلت مقرر، معامله منفسخ و پس از کسر هزینهها، وجه به کیف پول خریدار عودت داده میشود. همچنین خریدار به مدت ۱۸۰ روز تقویمی از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع خواهد شد.
نظر شما