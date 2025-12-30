  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

حراج سکه طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می شود

حراج سکه طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می شود

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اعلام این خبر که بازار ارز تجاری مرکز مبادله روز چهارشنبه فعال است تاکید کرد حراج سکه طلا فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: بازار ارز تجاری این مرکز فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به طور عادی فعال خواهد بود و نود و دومین حراج سکه طلا نیز برگزار می‌شود. همچنین مهلت واریز وجه برای شرکت در نود و دومین حراج سکه طلا، امشب سه‌شنبه ۹ دی تا ساعت ۲۳ است و حراج فردا ساعت ۱۲ آغاز می‌شود.

سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: ️️با توجه به فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران نیز در این روز به طور عادی فعال خواهد بود و کارگزاران می‌توانند به روال معمول از ساعت ۸ الی ۱۲ اقدام به ثبت سفارش خود کنند.

وی همچنین در خصوص نود و دومین جلسه حراج سکه طلای در مرکز مبادله ایران گفت: نود و دومین جلسه حراج سکه طلا طبق زمان بندی اعلام شده در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه برگزار خواهد شد و مهلت واریز وجه برای شرکت در حراج، امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تا ساعت ۲۳ خواهد بو؛ شروع جلسه حراج، رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز اعلام می‌شود.

بالسینی تکمیل کرد: در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه، بدون بسته‌بندی عرضه خواهد شد.

کد خبر 6707720
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها