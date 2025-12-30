حراج سکه طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: بازار ارز تجاری این مرکز فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به طور عادی فعال خواهد بود و نود و دومین حراج سکه طلا نیز برگزار می‌شود. همچنین مهلت واریز وجه برای شرکت در نود و دومین حراج سکه طلا، امشب سه‌شنبه ۹ دی تا ساعت ۲۳ است و حراج فردا ساعت ۱۲ آغاز می‌شود.

سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: ️️با توجه به فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران نیز در این روز به طور عادی فعال خواهد بود و کارگزاران می‌توانند به روال معمول از ساعت ۸ الی ۱۲ اقدام به ثبت سفارش خود کنند.

وی همچنین در خصوص نود و دومین جلسه حراج سکه طلای در مرکز مبادله ایران گفت: نود و دومین جلسه حراج سکه طلا طبق زمان بندی اعلام شده در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه برگزار خواهد شد و مهلت واریز وجه برای شرکت در حراج، امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تا ساعت ۲۳ خواهد بو؛ شروع جلسه حراج، رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز اعلام می‌شود.

بالسینی تکمیل کرد: در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه، بدون بسته‌بندی عرضه خواهد شد.