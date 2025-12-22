به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ایران اعلام کرد: واریز وجه برای شرکت در نود و یکمین حراج سکه طلا، روز سهشنبه (۲ دیماه) از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ انجام میشود و این حراج روز چهارشنبه (۳ دی) با عرضه سکههای ضرب سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، نود و یکمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، روز چهارشنبه (۳ دی) برگزار میشود و در این حراج، انواع سکههای بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربعسکه، نیمسکه و تمامسکه بدون بستهبندی عرضه خواهد شد.
حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی در این حراج، پنج قطعه سکه تعیین شده و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز برگزاری حراج، ۲۰ قطعه سکه است. بر این اساس، تمامی اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال امکان شرکت در این حراج را خواهند داشت.
شرکت در حراجهای گذشته، هیچگونه محدودیتی برای حضور در نود و یکمین حراج ایجاد نمیکند و متقاضیانی که در این دوره شرکت میکنند، مجاز به حضور در حراجهای بعدی نیز خواهند بود.
شرایط شرکت در حراج
متقاضیان برای ثبتنام و شرکت در حراج میتوانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی « market.ice.ir» مراجعه کنند. بازه زمانی واریز وجه برای شرکت در این حراج، روز سهشنبه دوم دیماه از ساعت ۸ تا ۲۳ تعیین شده و پس از پایان این بازه، امکان انجام پرداخت وجود نخواهد داشت.
کارمزد معامله
بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان خرید موظفاند پیش از ثبت سفارش در سامانه، معادل ۱۰۰ درصد ارزش ریالی سفارش خرید بههمراه کارمزد مربوطه را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول خود تأمین کنند. این مبلغ تا پایان جلسه حراج در کیف پول کاربر مسدود میشود.
کارمزد انجام معامله نیز معادل ۲۰ هزار تومان به ازای هر قطعه از انواع سکه طلا تعیین شده است.
شیوه برگزاری حراج
حراج سکه از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت زمان برگزار میشود. جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه (۳ دی) آغاز خواهد شد و نتایج آن ساعت ۱۶ همان روز اعلام میشود.
بازگشت وجه
بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، وجوه باقیمانده در کیف پول متقاضیان حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری پس از پایان حراج، به شناسه بانکی (شبا) ثبتشده در حساب کاربری افراد عودت داده خواهد شد.
تحویل سکه
متقاضیان بهمنظور سهولت در دریافت فیزیکی سکه میتوانند از میان فهرست شعب بانک ملی ایران، نزدیکترین شعبه به محل سکونت یا محل کار خود را انتخاب کنند. بر این اساس، الزامی به داشتن حساب در شعبه منتخب برای تحویل سکه وجود ندارد.
نظر شما