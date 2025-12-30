آخرین فرصت طلایی برای شرکت در حراج سکه

به گزارش خبرنگار مهر مرکز مبادله ارز و طلای ایران فردا، چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، میزبان نود و دومین جلسه حراج سکه طلا خواهد بود. بر این اساس، متقاضیان شرکت در این حراج تنها تا ساعت ۲۳ امروز (سه‌شنبه) فرصت دارند تا نسبت به واریز وجه و تکمیل مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند.

جزئیات عرضه سکه‌های جدید ۱۴۰۴

در حراج فردا، انواع سکه‌های طلا شامل ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه بهار آزادی عرضه می‌شود. نکته حائز اهمیت در این دوره، ضرب تمامی سکه‌های عرضه شده در سال ۱۴۰۴ است که بدون بسته‌بندی به خریداران تحویل داده خواهد شد.

آخرین مهلت و نحوه واریز وجه

بر اساس اطلاعیه مرکز مبادله، بازه زمانی واریز وجه برای متقاضیان از ساعت ۸ صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۲۳ امشب (۹ دی‌ماه) ادامه خواهد داشت.

نکته مهم: پس از اتمام این مهلت، امکان پرداخت وجه و شرکت در حراج وجود نخواهد داشت.

متقاضیان باید جهت ثبت‌نام و واریز وجه به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند.

شرایط شرکت در حراج و سقف خرید

کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال مجاز به شرکت در این حراج هستند. شرایط اختصاصی خرید به شرح زیر است:

سقف خرید در این جلسه: حداکثر ۵ قطعه سکه برای هر متقاضی.

سقف خرید سالانه: حداکثر ۲۰ قطعه سکه برای هر کد ملی در مجموع ۳۶۵ روز منتهی به روز حراج.

افرادی که در حراج‌های گذشته شرکت کرده‌اند نیز منعی برای حضور در این دوره ندارند (با رعایت سقف سالانه).

فرآیند حراج و اعلام نتایج

شروع حراج: فردا، چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، رأس ساعت ۱۲ ظهر.

شیوه تخصیص: بر مبنای اولویت قیمت-زمان (بالاترین قیمت پیشنهادی و زودترین زمان ثبت سفارش).

اعلام نتایج: ساعت ۱۶ همان روز (چهارشنبه).

محاسبات مالی و کارمزدها