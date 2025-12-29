به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست خبری رویداد ملی «هفته بازی؛ هفت‌خوان» پیش از ظهر امروز با حضور احسان جازم دبیر رویداد ملی «هفته بازی؛ هفت‌خوان»، میثم فکری معاون فرهنگی، اجتماعی برج میلاد، محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما و احسان هوشیارگر مدیر ارتباطات و بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سالن اجتماعات ایوان شمس برگزار شد.

احسان جازم دبیر رویداد ملی هفته بازی؛ هفت‌خوان گفت: این رویداد با هدف به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و نمایش قدرت صنعت بازی‌های ویدئویی ایران طراحی شده است. این طرح در قالب هفت محور اصلی یا «هفت‌خان» اجرا می‌شود که شامل معرفی تولیدات برتر، شناسایی بازیکنان و لیگ‌های داخلی، توسعه بازی‌های جدی در حوزه‌هایی مانند آموزش، جذب سرمایه‌گذاری، بازارپردازی و تجاری‌سازی، تلفیق بازی با سایر صنایع و در نهایت، بهبود تجربه و درآمد بازیکنان است.

وی افزود: برای تضمین کیفیت و شفافیت رویداد، آکادمی داوران احیا شده و معیارهای داوری در قالب کتابچه‌ای رسمی منتشر خواهد شد. تاکنون حدود ۱۷۰ شرکت‌کننده در آکادمی ثبت‌نام کرده‌اند و در بخش بازی‌سازی نیز بیش از ۹۰ تیم حضور دارند که از این میان، ۲۰ بازی ایرانی و ۵ بازی بین‌المللی انتخاب شده‌اند.

جازم با اشاره به استقبال گسترده از پیش‌رویداد، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۴ هزار نفر در بخش‌های مختلف این مرحله شرکت کرده‌اند و برنامه‌هایی نیز برای برگزاری رویدادهای استانی در حوزه بازی‌های جدی، از جمله در تبریز، تدارک دیده شده است.

وی تأکید کرد: هفت‌خوان نقشه‌راهی برای رشد صنعت گیم ایران است و تلاش می‌شود با تقویت نقش‌های کلیدی موجود و ایجاد شبکه‌سازی مؤثر، خروجی‌های ملموسی در طول هفته رویداد ارائه شود. گزارش کامل این رویداد و برنامه‌های آتی آن، در اسفندماه منتشر خواهد شد.

دبیر رویداد ملی هفته بازی؛ هفت‌خوان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این رویداد تا چه اندازه در صدد حل مشکلات بازی‌سازان خواهد بود؛ گفت: این رویداد در ایجاد پیوند میان بازی‌سازان و بازار نقش محوری دارد؛ هدف این است که با همکاری کارگزاران و پلتفرم‌های فعال داخلی، راهکارهای عملی برای تبدیل بازیکنان به درآمد پایدار ارائه کنیم. ماهیت کل رویداد هفت‌خوان نیز دقیقاً برای ایجاد این چرخه کامل اقتصادی طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه این روند به یک هفته محدود نخواهد شد، از تحول اساسی در بخش سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: از فردا نخستین پیش‌رویداد تخصصی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کنیم و فرآیند آن را به طور کامل استانداردسازی کرده‌ایم. در این مسیر از راهنمایی‌های ارزشمند دکتر سجادی‌نیری نیز بهره برده‌ایم تا بهترین شیوه‌های جذب و هدایت سرمایه را به کار گیریم.

جازم گفت: در کارگاه‌های تخصصی، این فرآیند شفاف و استاندارد شده به طور کامل برای بازی‌سازان و سرمایه‌گذاران تشریح خواهد شد تا در نهایت، بهترین طرح‌ها شناسایی و سرمایه‌گذاری هدفمندی روی آنها صورت گیرد.

وی به تشریح بخش سرمایه‌گذاری این رویداد پرداخت و با تأکید بر لزوم تعریف دقیق نقش‌های «سرمایه‌پذیر» و «سرمایه‌گذار» گفت: سرمایه‌گذار به دنبال معیارها و شاخص‌های مشخصی است؛ ما باید هم سرمایه‌گذار را با این شاخص‌ها آشنا کنیم، هم سرمایه‌پذیر را برای تأمین آن معیارها آماده کنیم تا بتواند سرمایه جذب کند.

دبیر رویداد ملی هفته بازی؛ هفت خوان گفت: هدف ما ایجاد شبکه‌ای است که این دو طرف را به درستی به هم متصل کند. برای نمونه، ممکن است یک بازی‌ساز موفق به جذب ۱۰ میلیارد از ۴۰ میلیارد سرمایه مورد نیاز شود. این ارتباط‌ات، کلید موفقیت است. در کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید مجرب، هم بازی‌ساز و هم سرمایه‌گذار را برای این فرآیند آماده می‌کنیم؛ ریسک‌ها را شفاف می‌سازیم، خدمات لازم را ارائه می‌دهیم و شرایط را برای پذیرش سرمایه فراهم می‌نماییم. این فرآیند، رویکردی متفاوت و کاربردی دارد.

وی به بخش داوری و معرفی آثار برتر اشاره کرد و گفت: داوری آثار در بخش‌ها و ژانرهای مختلف، بر اساس شاخص‌های دقیق انجام می‌شود و در نهایت برندگانی مانند «بازی سال» معرفی خواهند شد. از این پس، سیاست‌های داوری، شاخص‌ها، روند اجرایی و حتی نام‌گذاری‌ها با نظر مستقیم و مشارکت اعضای آکادمی داوران تعیین خواهد شد.

جازم با اشاره به حمایت از برگزیدگان جشنواره گفت: یکی از برنامه‌های ما ایجاد بستری ویژه برای برگزیدگان جشنواره است تا دستاوردهای‌شان در بازار پررنگ‌تر دیده شود. در سال‌های گذشته نیز چنین تجربیاتی داشته‌ایم. این رویداد همزمان با اختتامیه جشنواره آغاز می‌شود تا بازی‌سازان برتر بتوانند با سرمایه‌گذاران و بازی‌سازان باتجربه‌تر گفت‌وگو و تبادل نظر کنند.

وی در پایان درباره بخش رقابتی رویداد گفت: در طول هفته، لیگ بازی‌ها و مسابقات اصلی برگزار می‌شود و در پایان اختتامیه‌ای جداگانه برای معرفی برترین‌های لیگ خواهیم داشت. این ساختار برای امسال طراحی شده و در زمان مناسب، گزارش عملکرد و دستاوردهای کامل آن به طور شفاف اعلام خواهد شد.

الگوی جدیدی در بازارپردازی طراحی کرده‌ایم

در ادامه باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، ضمن تقدیر از تلاش‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای برگزاری «هفته بازی» گفت: امروزه بازی‌های رایانه‌ای پرمصرف‌ترین حوزه سرگرمی برای کودکان و نوجوانان ایرانی است و این صنعت در جهان نیز در صدر صنایع سرگرمی قرار دارد. با این حال، نکته قابل تأمل این است که با وجود محبوبیت بالای بازی‌ها در بین نسل جدید، بازار تولید داخلی از رونق کافی برخوردار نیست.

وی با استناد به آمارهای منتشرشده توسط بنیاد ملی بازی‌ها خاطرنشان کرد: حجم بازار بازی در ایران، شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار، به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما سهم بازی‌های ایرانی از این بازار تنها ۶ درصد در بخش موبایل و حدود یک درصد در بخش پی‌سی و کنسول است. این آمار نشان‌دهنده یک نقطه بحرانی است. از سوی دیگر، بسیاری از استعدادهای داخلی به دلیل نبود بازار مناسب و ساختار توزیع امن در داخل، ترجیح می‌دهند برای بازارهای بین‌المللی تولید کنند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما با اشاره به دو چالش اصلی صنعت بازی در ایران گفت: اول نبود ساختار منظم برای سفارش‌سازی بازی توسط نهادهای حاکمیتی و دوم عدم وجود نظام توزیع و ترویج مناسب برای بازی‌های ایرانی است.

وی یادآور شد: سازمان صداوسیما با درک این خلأ، طرح جامعی برای حمایت از بازی‌های رایانه‌ای تدوین کرده و قدم اول آن ایجاد فرصت‌هایی برای معرفی و ترویج بازی‌های ایرانی است. نمود عینی این تلاش، راه‌اندازی «شبکه بازی» است که طی حدود ۱۷ ماه گذشته، روزانه سه ساعت در شبکه امید روی آنتن رفته و با استقبال قابل توجهی از سوی کودکان و نوجوانان مواجه شده است.

باطنی از راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی تخصصی ۲۴ ساعته با عنوان شبکه بازی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: همزمان با رویداد هفت‌خوان و با همکاری معاونت سیما و شبکه امید آغاز به کار خواهد کرد. این شبکه به تولید و پخش محتوای مرتبط با بازی‌های ویدیویی خواهد پرداخت.

وی افزود: سازمان صداوسیما هم اکنون مشغول تولید پنج بازی جدید است که ورود نهادهای دولتی به تولید بازی، ذیل یک چارچوب روشن و مبتنی بر نیازهای فرهنگی، ضروری است.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما با اشاره به اقدامات سازمان صداوسیما در قالب «قرارگاه ملی بازار کشور» در حوزه بازارپردازی گفت: بخشی از آن به بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دارد. این اقدامات شامل تبدیل شخصیت‌ها و برندهای محبوب تلویزیونی به بازی مانند انیمیشن‌های «ببعی» و «کشتی‌گیران»، ایجاد تعامل تلویزیونی با بازی‌های محبوب موجود برای ترویج بازارپردازی و همچنین اعطای مجوزهای بازارپردازی به بازی‌های همکار است تا از ظرفیت آنتن برای فروش محصولات جانبی و توسعه برند خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم رویداد «هفت‌خوان» بتواند آغازی برای گشایش‌های جدید در صنعت بازی ایران باشد و سازمان صداوسیما آماده است تا در کنار بنیاد ملی بازی‌ها و دیگر نهادها، سهم خود را در جهت‌دهی و ارتقای سبد مصرف فرهنگی کودکان و نوجوانان ایرانی ایفا کند.

باطنی با اشاره به اقدامات سازمان صداوسیما در حمایت از تولید بازی‌های ایرانی گفت: در اصفهان و در زمینه سرمایه‌گذاری بازی‌های مقاومت، ما با دو گروه تولیدی همکاری جدی داریم. یکی از این گروه‌ها که روی بازی سرزمین فتح با موضوع بازسازی فلسطین کار می‌کند، وارد مرحله قرارداد شده و این بازی در دست تولید است.

وی به ساختار نوین ترویج بازی در صداوسیما اشاره کرد و یادآور شد: برنامه‌های ترویجی ما دیگر به معرفی کوتاه و چنددقیقه‌ای بازی‌ها محدود نیست. امروز برنامه‌ای داریم که به صورت گیم استریم، بازی را به طور کامل پخش می‌کند و استریمر در حین بازی درباره آن صحبت و آموزش می‌دهد. در این برنامه به کاربر گفته می‌شود بازی را از کجا نصب کند، اگر بازی ظرفیت برگزاری لیگ داشته باشد، لیگ آن برگزار می‌شود و اگر قابلیت آنلاین داشته باشد، به صورت آنلاین با آن برخورد می‌شود. این یک تعامل کاملاً حمایتی و عملیاتی است که هدف آن کمک به کاربرگیری و نصب واقعی بازی است. این ساختار برای همه بازی‌ها با هر نوع ظرفیتی قابل اجرا خواهد بود و به زودی سه ساعت از آنتن سراسری کشور به آن اختصاص خواهد یافت.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما، رویداد «هفت‌خوان» را فرصتی مغتنم برای تمرکز دستگاه‌های مختلف بر روی صنعت بازی دانست و گفت: این رویداد کمک می‌کند تا چندین دستگاه به صورت متمرکز، زنجیره‌ای از رونمایی‌ها و اخبار مثبت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه دهند و توجه عمومی را جلب کنند. صداوسیما نیز از این فرصت بهره خواهد برد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش حمایتی در حوزه بازی خاطرنشان کرد: هنوز درک درستی از این موضوع که بازی نیز مانند کتاب و فیلم سینمایی می‌تواند مشمول حمایت‌های صددرصدی باشد، در بدنه سازمان به طور کامل جا نیفتاده است. اما ما الگوی جدیدی در بازارپردازی طراحی کرده‌ایم که بازی‌سازان پس از آشنایی با آن، آن را الگویی کاملاً حمایتی، کمک‌کننده و مشوق تولید دانسته‌اند. ما در سازمان صداوسیما در حال بازکردن عرصه‌های جدیدی در این حوزه هستیم و امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز همین مسیر را دنبال کنند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما به تشریح رویکرد سازمان صداوسیما در همکاری با بازی‌سازان ایرانی پرداخت و گفت: با شرکت‌های بازی‌ساز کشور تعامل مستقیم و مؤثری برقرار کرده‌ایم. طرح‌ها به طور مشترک بررسی و اصلاح شده‌اند. نکته مهم این است که ما قصد نداریم استودیوی بازی‌سازی مستقلی تأسیس کنیم؛ بلکه هدف، برنامه‌سازی و حمایت از تولید بازی در تعامل تنگاتنگ با بازی‌سازان سراسر کشور است. تمام مجموعه‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم، پیشینه و تجربه تولید بازی دارند.

وی با اشاره به نقش محوری صداوسیما در رونق‌بخشی به صنعت بازی گفت: وظیفه اصلی ما در این عرصه، رونق‌بخشی و امیدآفرینی است، نه رقابت با بخش خصوصی. ما نباید در نقش یک مربی بخش خصوصی ظاهر شویم، بلکه باید با ایجاد ظرفیت‌های لازم، زمینه را برای فعالیت پایدار آنان فراهم کنیم. ورود دستگاه‌های حاکمیتی به بازار بازی باید به گونه‌ای باشد که منجر به تولید بازی‌هایی با اقتصاد پایدار شود.

باطنی گفت: در سال‌های گذشته، برخی حمایت‌ها صرفاً به تولید انبوه بازی‌هایی منجر می‌شد که در نهایت در انبارها باقی ماندند. اما صنعت بازی امروز بر پایه بازی‌های آنلاین، رقابتی و با قابلیت برگزاری لیگ و تکرارپذیری بالا شکل گرفته است.

وی با اشاره به هدف نهایی سازمان صداوسیما از حمایت بازی‌سازان گفت: ما در صداوسیما از بازی‌هایی حمایت می‌کنیم که بتوانند از نظر اقتصادی موفق باشند و درآمد حاصل از آنها، سرمایه‌ای برای تولید بازی بعدی شود. این رویکرد، یک حمایت صددرصدی و غیررقابتی از کل صنعت است تا چرخه تولید و درآمدزایی بازی‌های ایرانی تقویت شود.

جوایز جشنواره در تمام بخش‌ها بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است

در ادامه میثم فکری معاون فرهنگی و اجتماعی برج میلاد با تأکید بر رویکرد حمایتی و هم‌افزایی شهرداری گفت: ما در شهرداری تهران با نگاهی کلان و ملی، از این رویداد استقبال کردیم. وقتی مجموعه متخصص و آینده‌نگری مانند بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای این مسئولیت را بر عهده دارد، چرا حمایت نکنیم و بخواهیم کار مستقل انجام دهیم؟ هدف ما ایجاد هم‌افزایی است.

وی برج میلاد را با شعار «بام فرهنگ، هنر و فناوری»، بازوی اجرایی شهرداری تهران در این رویداد دانست و افزود: یکی از اهداف اصلی ما، حمایت و برگزاری این جشنواره در تراز بالاترین رویدادهای ملی است. همانطور که بزرگ‌ترین جشنواره کشور، یعنی جشنواره فیلم فجر، در برج میلاد برگزار می‌شود، تلاش داریم این جشنواره را نیز با همان اوج و شکوه در این مجموعه و سطح شهر تهران اجرا کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی برج میلاد با اشاره به برنامه‌های گسترده شهرداری برای درگیر کردن عموم شهروندان گفت: نگاه ما فراتر از یک رویداد محدود به یک مکان خاص است. ما قصد داریم با اجرای «دهکده‌های بازی» در سطح محلات، استفاده از اتوبوس‌های بازی در مناطق مختلف به ویژه مناطق کم‌برخوردار و همکاری با مجموعه‌هایی مانند مترو، سازمان زیباسازی و سوپر اپلیکیشن شهرزاد، این جشنواره را به یک رویداد فراگیر شهری تبدیل کنیم. هدف این است که همه مردم تهران با این رویداد درگیر شوند.

وی از ارتقای قابل توجه جوایز این دوره خبر داد و گفت: با همکاری بنیاد و صداوسیما، جوایز جشنواره در تمام بخش‌ها، از جمله لیگ‌ها، بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. این کار برای حفظ شأن بازی‌سازان، گیمرها و فعالان این اکوسیستم و ایجاد انگیزه برای ادامه راه آنان انجام شده است.

فکری به همکاری گسترده رسانه‌ای برای پوشش ملی رویداد اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین اتفاق برای هر رویداد، فضای رسانه‌ای قوی و پیوسته است. با همراهی صداوسیما در شبکه‌های رادیو، تلویزیون و معاونت خبر، این رویداد به یک رویداد ملی تبدیل خواهد شد و هیچکس در تهران از آن بی‌اطلاع نخواهد ماند.

وی با اشاره به تجربه موفق شهرداری در حمایت از نخبگان علمی و کنکوری، ابراز امیدواری کرد که با جذب حامیان جدید، سطح جوایز حتی فراتر از حداقل فعلی ارتقا یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی برج میلاد گفت: با توجه به تداخل احتمالی با رویدادهای دیگر مانند جشنواره فیلم فجر، فضاهای مستقل و کاملاً مجزایی در برج میلاد برای بخش‌های مختلف جشنواره (همایش، لیگ، بازار و ایده‌پردازی) در نظر گرفته شده تا هر بخش بدون تعارض و با حداکثر کیفیت برگزار شود.