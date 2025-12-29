به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده امروز در مراسم یادبود مرحوم اشرف بروجردی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، به جایگاه و نقش اثرگذار آن مرحوم در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: چه به لحاظ سیاسی، ایشان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی بودند که ما در جامعه زنان داشتیم و چه به لحاظ مدیریت و حکمرانی، از سرمایه‌های بزرگ زنان حکمران در کشور به‌شمار می‌رفتند.

وی با تأکید بر منش فردی و سبک زندگی مرحوم بروجردی اظهار داشت: خانم بروجردی به‌عنوان یک مادر، همواره مدلی از زندگی را برمی‌گزید که به زندگی مردم نزدیک بود و هیچ‌گاه نمی‌خواست میان خود، فرزندانش و جامعه فاصله‌ای ایجاد شود؛ رویکردی که در تمام شئون زندگی او قابل مشاهده بود.

معاون رئیس‌جمهور، امیدآفرینی و مسئله‌محوری را از دیگر ویژگی‌های برجسته این بانوی فرهیخته دانست و تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های بسیار مهم خانم بروجردی، امید به زندگی و توانایی یافتن راه‌حل‌ها بود؛ او اجازه نمی‌داد مسائل به بن‌بست تبدیل شوند و همواره راهی برای عبور از دشواری‌ها می‌یافت.

بهروزآذر با اشاره به ضرورت تبیین و بازخوانی این الگوهای مدیریتی خاطرنشان کرد: این همان مدلی از حکمرانی زنانه است که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد و لازم است درباره چنین الگوهایی گفت‌وگو شود و نقاط قوت آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌های مهم شناسایی و معرفی شود.

معاون رئیس‌جمهور در پایان با تجلیل از مقام علمی و اجتماعی مرحوم دکتر بروجردی، ابراز امیدواری کرد که میراث فکری و مدیریتی این بانوی اثرگذار، الهام‌بخش نسل‌های آینده زنان مدیر و کنشگر اجتماعی باشد.