  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

کارت حمایتی برای همه فرزندان؛ طرح جدید ستاد ملی جمعیت از سال ۱۴۰۵

کارت حمایتی برای همه فرزندان؛ طرح جدید ستاد ملی جمعیت از سال ۱۴۰۵

دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ به بعد، تمامی زنان در سراسر کشور، به ازای تولد هر فرزند از فرزند اول تا آخر، مشمول دریافت کارت حمایتی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از مادران پس از فرزندآوری گفت: نمی‌توان از خانواده‌ها خواست فرزند بیاورند، اما پس از تولد فرزند، آن‌ها را به حال خود رها کرد. باید به خانواده‌ها اطمینان بدهیم که نظام حکمرانی در کنار آن‌هاست و از آن‌ها حمایت می‌کند.

وی با اشاره به طراحی «طرح کارت امید مادر» افزود: این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و خوشبختانه مورد تصویب شورا قرار گرفت و در ۲۴ شهریورماه سال جاری نیز به امضای رئیس‌جمهور رسید.

دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: بر اساس این طرح، از ابتدای سال ۱۴۰۵، تمامی زنان در سراسر کشور، بدون توجه به محل سکونت، استان یا شهرستان و بدون در نظر گرفتن نرخ باروری مناطق مختلف، به ازای تولد هر فرزند از فرزند اول تا آخر، مشمول دریافت کارت حمایتی خواهند شد.

وحید دستجردی ادامه داد: برخلاف برخی قوانین که مشوق‌ها را صرفاً برای فرزند سوم و بیشتر در نظر می‌گیرند، در این طرح تمامی فرزندان مشمول حمایت هستند و برای هر تولد، یک کارت به مادر تعلق می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این کارت برای مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند صادر شده و به مدت دو سال، معادل ۲۴ ماه، به‌صورت مستمر شارژ خواهد شد.

کد خبر 6705668
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها