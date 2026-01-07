به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت زنان ریاست جمهوری و کتابخانه ملی با اشاره به نقش زنان در صیانت از میراث علمی و فرهنگی کشور گفت: زنان شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با روحیه مادرانه، نگاه مراقبتی و مسئولانه، میراثداران اصلی یکی از مهمترین منابع دانشی کشور هستند و نقش تعیینکنندهای در حفظ و انتقال سرمایه فرهنگی ایران ایفا میکنند.
وی با گرامیداشت یاد مرحوم اشرف بروجردی رئیس پیشین سازمان اسناد و کتابخانهای اظهار داشت: مرحوم بروجردی یکی از سرمایههای مهم حکمرانی زنان در کشور بود؛ شخصیتی که هم در سطح معاونت وزیر و هم در عرصه کنشگری سیاسی و اجتماعی، به حل مسائل اجتماعی، همکاری زنان و مردان و توسعه سازمانهای مردمنهاد باور عمیق داشت.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ظرفیتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصریح کرد: تالار مطالعات زنان در این مجموعه، سرمایهای کمنظیر برای کشور است و اگر بتوانیم نگرش جنسیتی را در مطالعات سند پژوهی و استخراج دانش نهفته در اسناد تقویت کنیم، گام مهمی در شناخت دقیقتر وضعیت و تاریخ زنان ایران برداشتهایم.
بهروزآذر هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری را تسهیل در ارائه اطلاعات علمی و فراهم کردن امکان دسترسی و بهرهبرداری از منابع علمی، تدوین و تألیف کتب مرتبط با موضوعات زنان و خانواده در مطالعات تاریخی و ایرانشناسی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی، اجرای پروژههای دیجیتالسازی منابع با موضوعات زنان و خانواده، مستندسازی و حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مرتبط با زنان و خانواده، حمایت مادی و معنوی از طرحهای تحقیقاتی در حوزه زنان و پژوهشگران زن و مادران جوان در حوزههای علمی و تخصصی و همکاری در انجام مصاحبههای تاریخ شفاهی با زنان صاحبنام و… برشمرد.
وی با تأکید بر لزوم شنیدن صدای زنان نویسنده و ناشر ابراز داشت: رشد زنان نویسنده و ناشر قابل توجه است و لازم است مسائل، مطالبات و موانع جنسیتی آنان شنیده و برای رفع آنها اقدام شود؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی نقش کلیدی در برقراری این ارتباط دارد.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مطالبات مردمی و تحولات اخیر اقتصادی کشور، معیشت مردم را از اولویتهای جدی دولت دانست و بیان کرد: هدف سیاستهای جدید دولت، بازگرداندن حقوقی است که سالها بهطور ناعادلانه در اختیار گروههای محدود قرار داشت و موجب تعمیق فاصله طبقاتی شده بود. امروز تلاش بر این است که این حق به مصرفکننده نهایی و آحاد مردم، بهویژه زنان، بازگردد.
بهروز آذر با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق یادآور شد: یکی از چالشهای جدی، ضعف در گردش اطلاعات و آگاهی عمومی نسبت به تصمیمات اقتصادی است که میتواند موجب التهاب اجتماعی شود. دغدغه اصلی دولت، بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای معیشت خانوارهاست و اجازه نخواهیم داد منافع گروههای سودجو مانع تحقق این هدف شود.
وی ادامه داد: این سیاستها با همراهی دولت، مجلس و با اخذ مجوزهای لازم، در حال اجراست و امیدواریم با همراهی مردم و اطلاعرسانی شفاف، این مسیر با کمترین فشار اجتماعی طی شود.
در ادامه این نشست، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز، گزارشی از وضعیت مدیریتی و تخصصی زنان در این سازمان ارائه کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پستهای مدیریتی و هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اختیار زنان متخصص و با تجربه است که بر اساس شایستگی و طی مسیر حرفهای به این جایگاهها رسیدهاند.
وی با گرامیداشت یاد مرحوم اشرف بروجردی، خدمات و نقش مؤثر ایشان در مدیریت سازمان را ماندگار توصیف کرد.
