لاوروف: حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین خنثی شد

وزیر خارجه روسیه در سخنانی از حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه رئیس جمهور روسیه خبر داد؛ اما اضافه کرد که همه پهپادها سرنگون شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: اوکراین شب گذشته حمله‌ای را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نووگورود انجام داد.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: اوکراین دیشب با پهپاد به محل اقامت رئیس جمهور پوتین در نووگورود حمله کرد. ما حمله پهپاد اوکراینی به اقامتگاه ریاست جمهوری روسیه را تحمل نخواهیم کرد. قصد نداریم پس از حمله نیروهای اوکراینی به اقامتگاه پوتین، از مذاکرات خارج شویم.

سرگئی لاوروف اضافه کرد که اوکراین با ۹۱ پهپاد تلاش کرد به محل اقامت ریاست جمهوری حمله کند؛ اما همه آنها سرنگون شدند.

