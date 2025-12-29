کرملین: صلح اوکراین نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد: دولت روسیه با ارزیابی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر نزدیک بودن صلح اوکراین موافق است.

پسکوف گفت: بسیار به صلح در اوکراین نزدیک شده ایم.

وی افزود: در اولین فرصت، ترامپ و پوتین به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد.

رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته، به صورت حضوری با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. وی همچنین به صورت تلفنی با پوتین نیز گفت‌وگو کرد.

تمامی طرفین مذاکرات روز یکشنبه، نتایج مذاکرات را مثبت اعلام کرده‌اند.