به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دولت انگلیس امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: کر استارمر نخست وزیر انگلیس در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین با روسای جمهور آمریکا و اوکراین و سران کشورهای اروپایی گفتگو کرد.

در بیانیه لندن در این خصوص اضافه شده است: مذاکرات استارمر با ترامپ، زلنسکی و سران کشورهای اروپایی بر تضمین‌های امنیتی به اوکراین و پایان فوری جنگ متمرکز بود.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز یکشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پس از ورود به میامی واقع در آمریکا با کر استارمر نخست وزیر انگلیس رایزنی کرد.

این رایزنی تلفنی پیش از دیدار رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شد.

ولودیمیر زلنسکی در این خصوص نوشته بود: در خصوص آمادگی‌ها برای دیدار با ترامپ و تماس‌هایمان با شرکای اروپایی رایزنی کردم. اوضاع در خط مقدم و تبعات حملات روسیه را نیز به اطلاع وی رساندم.