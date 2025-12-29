به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه با روزنامه اوکراینی «نووستی لایو» گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تضمین‌های امنیتی ۱۵ ساله با امکان تمدید پیشنهاد داده اما وی خواهان تضمین‌های امنیتی ۳۰ تا ۵۰ ساله است.

زلنسکی، پاسخ ترامپ به خواسته خود را بله یا خیر ندانست و گفت: رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خواسته من گفت که این موضوع را بررسی خواهد کرد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز اعلام کرد پایان جنگ و صلح در اوکراین نزدیک است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد: دولت روسیه با ارزیابی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر نزدیک بودن صلح اوکراین موافق است.

رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته، به صورت حضوری با رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. وی همچنین به صورت تلفنی با پوتین نیز گفت‌وگو کرد.

تمامی طرفین مذاکرات روز یکشنبه، نتایج مذاکرات را مثبت اعلام کرده‌اند.