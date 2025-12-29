به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: حمله پهپادی اوکراین به محل اقامت رئیس جمهور روسیه تلاشی جدی برای تعضیف روند مذاکرات است.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: کی‌یف به محض اینکه روند مذاکرات وارد مرحله حساسی می‌شود، دست به اقدامات تحریک‌آمیز می‌زند. کی یف به همراه حامیان غربی خود در تلاش برای ایجاد اختلال در روند حل و فصل است؛ سبک انگلیسی‌ها در این موضوع مشهود است.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ساعاتی پیش در سخنانی اعلام کرد: اوکراین شب گذشته حمله‌ای را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نووگورود انجام داد. ما حمله پهپاد اوکراینی به اقامتگاه ریاست جمهوری روسیه را تحمل نخواهیم کرد. قصد نداریم پس از حمله نیروهای اوکراینی به اقامتگاه پوتین، از مذاکرات خارج شویم. اوکراین با ۹۱ پهپاد تلاش کرد به محل اقامت ریاست جمهوری حمله کند؛ اما همه آنها سرنگون شدند.