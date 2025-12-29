رانش زمین در محور ایذه – دزپارت؛ هشدار درباره خطر تردد خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های میدانی، شدت جریان سیلاب باعث سست شدن خاک و ریزش حاشیه جاده شده و در برخی نقاط عرض مسیر کاهش یافته است. این وضعیت احتمال ریزش مجدد را افزایش داده و تهدیدی جدی برای خودروهای عبوری، به‌ویژه وسایل نقلیه سنگین، محسوب می‌شود.

نیروهای راهداری در محل حاضر شده و اقدامات اولیه برای ایمن‌سازی و بررسی میزان خسارت در حال انجام است.

در اطلاعیه صادره از رانندگان خواسته شده است تا حد امکان از تردد غیرضروری در محور ایذه – دزپارت خودداری کنند و در صورت عبور، نهایت احتیاط را رعایت نمایند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.