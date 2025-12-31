https://mehrnews.com/x3b2Yp ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴ کد خبر 6708314 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴ رانش زمین در جاده ایذه - دزپارت خوزستان خوزستان- رانش زمین در جاده ایذه - دزپارت خوزستان باعث سقوط یک کامیون به دره شد. دریافت 4 MB کد خبر 6708314 کپی شد مطالب مرتبط ۳ معدنچی طلا در اثر رانش گل و لای در شمال افغانستان کشته شدند رانش زمین در محور ایذه – دزپارت؛ هشدار درباره خطر تردد خودروها هشدار بارش های شدید و سیلابی شدن مسیلها در مازندران برچسبها خوزستان شهرستان دزپارت رانش زمین
