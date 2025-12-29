  1. استانها
فرماندار شاهرود خواستار ورود خیران به عرصه پیشگیری و ترک اعتیاد شد

شاهرود- فرماندار شاهرود با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مقابله با اعتیاد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران برای توسعه و حمایت از کمپ‌های ترک اعتیاد در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه دوشنبه در بازدید از کمپ ترک اعتیاد خواهران شاهرود اعلام کرد: این مراکز نقشی کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد دارند و حمایت همه‌جانبه از آنها یک ضرورت مهم است.

وی افزود: نحوه ارائه خدمات درمانی، مراقبتی و حمایتی به مددجویان در مراکز ترک اعتیاد طبق دستورالعمل‌های بهداشتی باشد

فرماندار شاهرود با اشاره به ضرورت تقویت حمایت‌های بین‌بخشی در ارتقای خدمات اجتماعی بیان کرد: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این زمینه اهمیت دارد.

آصفری همچنین خواستار بهره‌گیری از ظرفیت خیران و نهادهای حمایتی برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات اجتماعی به خصوص در حوزه ترک اعتیاد شد.

وی از تمامی تلاش‌های دست‌اندرکاران کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان شاهرود بابت پیگیری مسائل و مشکلات موجود و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تداوم و توسعه فعالیت‌های اجتماعی قدردانی کرد.

