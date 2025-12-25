به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در کارگاه منطقهای توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد که با حضور نمایندگان استانهای فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده کهگیلویه و بویراحمد در حوزههای مختلف گفت: در تلاشیم تا از همه ظرفیتهای موجود برای توسعه همهجانبه استان بهرهبرداری کنیم که در این مسیر، تشکلهای مردمنهاد نقش بیبدیلی داشته و میتوانند اثرگذاری قابل توجهی ایفا کنند.
وی با اشاره به فعالیت مؤثر ۱۰۰ تشکل مردمنهاد استان در حوزه کاهش و پیشگیری از اعتیاد، افزود: امروزه داشتن نیروی انسانی توانمند و سالم، یکی از اصلیترین محورهای توسعه پایدار در هر کشوری است و خوشبختانه این تشکلها به خوبی در این عرصه فعال هستند تا آسیبهای ناشی از اعتیاد را مهار کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تشکلهای مردمنهاد علاوه بر حوزه مبارزه با مواد مخدر، در عرصههای توسعه ورزش همگانی، حفاظت از محیط زیست و دیگر حوزههای اجتماعی نیز نقشآفرینی میکنند، تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار گیریم تا نیروی انسانی، به ویژه نسل جوان را از گزند آسیبهای اجتماعی مصون نگه داریم.
وی با تأکید بر اینکه شرکتکنندگان در این کارگاه توانمندسازی میتوانند سفیرانی اثرگذار برای معرفی ظرفیتهای کهگیلویه و بویراحمد در استانهای خود باشند، بیان کرد: یکی از راهکارهای کلیدی توسعه استان، تسهیل و تشویق جریان سرمایهگذاری است که با توجه به مزیتها و قابلیتهای متنوع استان، ضرورت دارد سرمایهگذاران به سمت این منطقه هدایت شوند.
رحمانی با بیان این جمله که هر کجا به نیروی انسانی اهمیت داده شده، شاهد درخشش بودهایم، تصریح کرد: مهمترین مأموریت و تکلیف در این مسیر، بر عهده نهادهای آموزشی از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی تعریف شده است.
گسترش اعتیاد از دسیسههای دشمن در ایران است
رحمانی ادامه داد: گسترش اعتیاد از دسیسههای دشمنان برای تضعیف و زمینگیر کردن نیروی انسانی متعهد و توانمند کشور است.
وی گفت: با توجه به انجام کارهای ارزشمند فرهنگی و هنری در استان، پیشنهاد میکنم تولیدات تأثیرگذار آموزشی و پیشگیرانه در حوزه سوءمصرف مواد مخدر نیز تهیه و در معرض دید عموم مردم قرار گیرد تا اثرگذاری این اقدامات افزایش یابد.
استاندار به موقعیت راهبردی و ترانزیتی کهگیلویه و بویراحمد در میان استانهای همجوار مانند فارس، بوشهر، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان اشاره و اضافه کرد: توسعه زیرساختها و قابلیتهای آن، بدون شک زمینهساز توسعه بیشتر و تعادل منطقهای در کل استانهای همجوار خواهد شد.
نظر شما