کاهش ۹۰ درصدی شربت «تنتور اپیوم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون درمانگران اعتیاد تهران، فرهاد گشتاسبی، رئیس هیئتمدیره درمانگران اعتیاد استان تهران، امروز دوشنبه و در حاشیه تجمع اعتراضی درمانگران اعتیاد مقابل سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار بیمار در سراسر کشور تحت درمان با داروی شربت تنتور اپیوم قرار دارند؛ دارویی که علاوه بر بیماران وابسته به مواد، در برخی بیماران مبتلا به بیماریهای لاعلاج نیز بهمنظور کاهش درد و تسکین علائم مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به اعلام ناگهانی سازمان غذا و دارو از ابتدای آبانماه مبنی بر نبود این دارو گفت: قطع ناگهانی شربت تنتور اپیوم در حالی رخ داده که طی سالهای اخیر، رفتارهای پرخطر بیماران با استفاده از همین دارو بهطور مؤثر کنترل شده و حذف آن میتواند منجر به خروج گسترده بیماران از چرخه درمان، افزایش مصرف مواد صنعتی و تزریقی و شیوع مجدد بیماریهای عفونی شود؛ مسائلی که هزینههای سنگینی را به دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد.
رئیس هیئتمدیره درمانگران اعتیاد استان تهران با استناد به مستندات رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: طبق این اسناد، ماده اولیه تولید این دارو تا پایان سال آینده در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دارد. پرسش جدی ما این است که چگونه تا مردادماه ۱۴۰۴ صادرات مواد مخدر دارویی به کشورهای دیگر انجام میشده، اما ناگهان در مهرماه اعلام میشود که هیچ دارویی برای مصرف داخلی وجود ندارد؟ این موضوع نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی، بازرسی و حسابرسی است.
گشتاسبی با تشریح وضعیت بحرانی توزیع دارو در تهران افزود: در برخی دانشگاههای علوم پزشکی، از جمله دانشگاه ایران، مراکز درمانی که باید در یک دوره دوماهه ۴۵۰ شربت اپیوم دریافت کنند، تنها ۱۵ تا ۳۰ عدد تحویل گرفتهاند. همچنین مراکزی که سهمیه قانونی آنها ۲۲۰ عدد برای دو ماه بوده، فقط ۱۵ عدد برای کل دوره دریافت کردهاند؛ آن هم در شرایطی که یک مرکز دوشیفت تا ۱۰۰ بیمار و مرکز یکشیفت دستکم ۵۰ بیمار را تحت پوشش دارد. این وضعیت بهمعنای قطع عملی درمان است.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در ابتدا حدود ۵۰ درصد سهمیه مراکز را تأمین میکرد، اکنون توزیع را بهشدت کاهش داده و دانشگاه تهران نیز از توزیع ماهانه به توزیع هفتگی رسیده است. در این میان، دانشگاه ایران بدترین شرایط را دارد و عملاً هیچ راهکار مؤثری برای تأمین داروی مراکز درمانی ارائه نشده است.
رئیس هیئتمدیره درمانگران اعتیاد استان تهران با اشاره به نقش کلیدی مراکز درمان اعتیاد در کاهش هزینههای کلان کشور گفت: بر اساس اسناد موجود، پیش از توسعه درمانهای دارویی، اعتیاد سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم به کشور تحمیل میکرد، در حالی که با ورود کادر درمان متعهد، این هزینه به حدود یکبیستم کاهش یافته است. امروز این دستاورد ملی در معرض تهدید جدی قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به مکاتبات متعدد صنف درمانگران با ریاستجمهوری و صدور دستور صریح رئیسجمهور به وزیر بهداشت برای حل فوری این بحران گفت: با وجود این دستور، تاکنون اقدام عملی و مؤثری صورت نگرفته و به همین دلیل درمانگران اعتیاد ناچار شدهاند در چارچوب کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، برای دادخواهی صنفی و دفاع از سلامت جامعه دست به تجمع اعتراضی بزنند.
گشتاسبی در پایان تأکید کرد: این تجمع کاملاً صنفی، غیرسیاسی و بهدور از هرگونه جنجال است. ما در کنار دولت و در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب، اعتیاد را مادر فسادها میدانیم و تا بازگشت کامل دارو و تأمین سهمیه قانونی مراکز درمانی، پیگیریهای خود را ادامه خواهیم داد.
