برکناری افسر ارتش رژیم صهیونیستی

برکناری افسر ارتش رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی یکی از افسران آن را به دنبال ارتکاب اشتباهات خطرناک برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش این رژیم یکی از افسران صهیونیست را به دنبال هلاکت ۲ نظامی اسرائیلی در جریان تجاوز علیه لبنان برکنار کرده است.

در بیانیه صادره از سوی ارتش اشغالگر آمده است، زامیر با بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص این واقعه تاکید کرده است که افسر مذکور مرتکب شکست عملیاتی خطرناک شده که در نهایت نتایج فاجعه باری به دنبال داشته است.

بر این اساس افسر صهیونیست به نام یوآو یروم به شدت توبیخ شده و از خدمت نظامی برکنار شده چرا که مرتکب اشتباهات خطرناکی در مرحله آماده سازی عملیات علیه لبنان و اجرای آن شد.

