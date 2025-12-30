  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

جدیدترین اقدام تل‌آویو علیه نهادهای بین المللی امدادرسان

جدیدترین اقدام تل‌آویو علیه نهادهای بین المللی امدادرسان

رژیم صهیونیستی در جدیدترین اقدام ضد حقوق بشری خود مجوز فعالیت نهادهای بین المللی در این حوزه را لغو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع رسانه‌ای اعلام کردند که رژیم صهیونیستی مجوز فعالیت نهادهای امدادرسان بین المللی را در کرانه باختری و نوار غزه لغو می‌کند.

بر اساس این گزارش، جدیدترین اقدام رژیم صهیونیستی علیه نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر به بهانه ارتباط آنها با تروریسم! صورت می‌گیرد.

همچنین گزارش شده که به بیش از ۱۰ نهاد بین المللی از جمله پزشکان بدون مرز به صورت رسمی ابلاغ شده مجوز فعالیت آنها از ابتدای ژانویه آتی لغو می‌شود.

پیشتر نیز پارلمان رژیم صهیونیستی به صورت نهایی با لایحه قانون قطع آب و برق دفاتر آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل (آنروا) موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، اکثریت نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی به لایحه این قانون رأی مثبت دادند.

این اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینی‌های ساکن نوار غزه بعد از جنگ ۲ ساله بیش از هر زمان دیگری به خدمات آنروا نیاز دارند.

تل آویو مدعی است که آنروا یکی از شاخه‌های اجرایی حماس به شمار می‌رود!

کد خبر 6707330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها