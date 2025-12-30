ثبت ۶۶ میلی متر بارندگی در ایوان استان ایلام

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس جمع‌بندی آخرین داده‌های سامانه‌های هواشناسی، میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان ایلام از شنبه شب تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام می‌شود:

میزان بارندگی (میلی‌متر):

ایوان: ۶۶.۰

ایلام: ۵۹.۰

ارکواز: ۳۰.۷

سرابله: ۱۹.۴

بدره: ۱۲.۶

دره‌شهر: ۱۱.۴

لومار: ۸.۸

آبدانان: ۸.۶

مهران: ۶.۰

دهلران: ۴.۷

بلاوه: ۴.۵

هلیلان: ۴.۳

ارتفاع بارش برف (از دیشب تا ساعت ۶:۳۰ صبح):

فرودگاه ایلام: ۵ سانتی‌متر

مرکز شهر ایلام: ۷ سانتی‌متر

ایوان: ۱.۵ سانتی‌متر