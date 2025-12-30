ثبت ۶۶ میلی متر بارندگی در ایوان استان ایلام

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس جمعبندی آخرین دادههای سامانههای هواشناسی، میزان بارندگی ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان ایلام از شنبه شب تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام میشود:
میزان بارندگی (میلیمتر):
ایوان: ۶۶.۰
ایلام: ۵۹.۰
ارکواز: ۳۰.۷
سرابله: ۱۹.۴
بدره: ۱۲.۶
درهشهر: ۱۱.۴
لومار: ۸.۸
آبدانان: ۸.۶
مهران: ۶.۰
دهلران: ۴.۷
بلاوه: ۴.۵
هلیلان: ۴.۳
ارتفاع بارش برف (از دیشب تا ساعت ۶:۳۰ صبح):
فرودگاه ایلام: ۵ سانتیمتر
مرکز شهر ایلام: ۷ سانتیمتر
ایوان: ۱.۵ سانتیمتر
