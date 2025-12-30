به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه، صبح سه شنبه و در حاشیه سفر به ورامین و در حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از تأمین اعتبار و قرار گرفتن پروژه بیمارستان ورامین در اولویت وزارت بهداشت خبر داد.
او با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: اعتبارات لازم ابلاغ شده، اما هنوز قرارداد پیمانکاری نهایی نشده است. با این حال، مشکل اصلی کمبود منابع مالی نیست و این پروژه در اولویت قرار دارد.
قائمپناه با اشاره به وضعیت فعلی خدمات درمانی در ورامین افزود: بیمارستان شهید مفتح حدود ۹۰ تخت مصوب دارد، اما عملاً با ۱۲۰ تخت در حال ارائه خدمات است. علاوه بر این، بخشی از بار درمانی ورامین بر دوش بیمارستان ۱۵ خرداد وابسته به سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.
او جمعیت تحت پوشش این بیمارستان را حدود ۴۶۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پیشبینی ما این است که فاز جدید بیمارستان با ظرفیت حدود ۴۰۰ تخت راهاندازی شود، اما در حال حاضر ورامین حتی یک کلینیک تخصصی وابسته به تأمین اجتماعی هم ندارد.
به گفته قائمپناه، بخشهایی مانند اتاقهای عمل و بخش زنان هنوز بهطور کامل آماده بهرهبرداری نیستند.
او توضیح داد: اگر تأسیسات نصب شده باشد، به گفته مسئولان امر میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان سال این عدد به ۸۵ درصد میرسد و سپس موضوع خرید تجهیزات از طریق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دنبال شود.
او همچنین به الزامات قانونی پروژه اشاره کرد و گفت: تأمین تجهیزات باید در چارچوب قانون بودجه انجام شود. بخشی از اقدامات اجرایی نیز مستقیماً با خود پیمانکار پیش خواهد رفت تا روند کار تسریع شود، در قانون بودجه بندی پیش بینی شده است، که خود پیمانکار بتواند، با مولدسازی کار را پیش ببرد.
قائمپناه با تأکید بر اولویتدار بودن این پروژه در سال آینده گفت: این بیمارستان یکی از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت در سال آینده است و با همراهی دستگاهها، شاهد تکمیل آن خواهیم بود.
او در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع تأمین منابع مالی از طریق مشارکتهای محلی اشاره کرد و گفت: اگر موضوع مالیات و کمکهای مردمی بهدرستی ساماندهی شود، با رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان میتوان بخش بزرگی از مشکلات این پروژه را حل کرد؛ رقمی که در مقیاس چنین پروژهای چندان بزرگ نیست.
در پایان، قائمپناه ضمن قدردانی از مسئولان محلی ابراز امیدواری کرد که با همکاری فرمانداری، امام جمعه و فعالان اقتصادی منطقه، روند تکمیل بیمارستان ورامین شتاب بگیرد.
