بازگشت قیمت طلا پس از سقوط ۲۰۰ دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه افزایش یافت و بخشی از کاهش قابلتوجه روز گذشته را جبران کرد. این فلز گرانبها در معاملات روز دوشنبه بیش از ۲۰۰ دلار در هر اونس افت قیمت را تجربه کرده بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۹۴ درصدی به ۴۳۷۳ دلار و ۲ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با رشد ۱.۱۳ درصدی، در سطح ۴۳۹۲ دلار و ۶۰ سنت معامله میشود.
تحلیلگران معتقدند فروش گستردهای که از آغاز معاملات روز دوشنبه شکل گرفته، نشاندهنده نوسان بسیار بالای بازار است؛ نوسانی که به احتمال زیاد به دلیل کاهش حجم معاملات در فصل تعطیلات تشدید شده است.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) برای هر دو فلز طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه از محدوده اشباع خرید عقبنشینی کرده است. با این وجود، فلزات گرانبها در مجموع عملکردی درخشان در سال ۲۰۲۵ داشتهاند.
قیمت طلا از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حدود ۶۶ درصد افزایش یافته است. کاهش نرخ بهره، احتمال ادامه سیاستهای انبساطی پولی در سال آینده، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش تقاضای بانکهای مرکزی و رشد دارایی صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) از مهمترین عوامل حمایتکننده قیمت طلا عنوان میشوند.
معاملهگران انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا در سال آینده میلادی دو بار نرخ بهره را کاهش دهد. داراییهای بدون بازدهی مانند طلا معمولاً در محیط نرخ بهره پایین عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز نوسانات قابلتوجهی مشاهده میشود. قیمت هر اونس نقره امروز با جهش ۵.۸۷ درصدی به ۷۴ دلار و ۶۳ سنت رسید. این فلز روز گذشته تا رکورد ۸۳ دلار و ۶۲ سنت نیز پیشروی کرده بود.
نقره از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱۵۴ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و عملکردی بهتر از طلا داشته است. قرار گرفتن نقره در فهرست مواد معدنی حیاتی آمریکا، محدودیتهای عرضه، کاهش ذخایر جهانی و افزایش همزمان تقاضای صنعتی و سرمایهگذاری از عوامل اصلی رشد قیمت این فلز بودهاند.
همچنین قیمت پلاتین امروز با افزایش ۳.۸۲ درصدی به ۲۱۹۰ دلار و ۸۶ سنت رسید.
