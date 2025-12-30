ردپای «تعارض منافع» در وزارت بهداشت+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، رشته علوم آزمایشگاهی بالینی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی و در دسته رشته‌های پیراپزشکی یا پاراکلینیک است. وظیفه اصلی این رشته تشخیص و پایش بیماری‌های مختلف است. این وظیفه مهم بر عهده کارشناسان علوم آزمایشگاهی است که با جمعیت حدود ۵۴ هزار نفر، اسکلت اصلی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را تشکیل می‌دهند.

متأسفانه این افراد برای عضویت در سازمان نظام پزشکی، با سنگ اندازی برخی افراد مواجه هستند که باعث شده آنها دست به دامان مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضائی و…، شوند تا شاید بتوانند به خواسته قانونی خود دست یابند.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، از وجود تعارض منافع در مسیر رسیدن به این خواسته قانونی خبر داد و گفت: اسناد مربوط به این موضوع به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و در حال بررسی است؛ چون تخلف وجود دارد.

وی از دیدگاه موافق سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، تقدیر کرد و افزود: متأسفانه یک عده‌ای در معاونت درمان و یا معاونت حقوقی وزارت بهداشت، هستند که این اتفاق نیافتد و علتش هم؛ تعارض منافع است که اجازه نمی‌دهند این ۵۴ هزار نفر عضو سازمان نظام پزشکی شوند.

کارشناسان علوم آزمایشگاهی از سال‌ها قبل جهت تحقق این مطالبه اقدام کرده و موفق به اخذ چندین رأی قطعی از دادگاه‌های تجدید نظر در شهرهای مختلف شده اند. این مطالبه که دارای پشتوانه قانونی، حقوقی، قضائی و همینطور دارای تائیدیه از آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت و مصوبه مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۴۰۳‬ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، متأسفانه تا کنون اجرایی نشده است.

مهر ۱۴۰۴ بود که عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از پیگیری‌های صورت گرفته برای صدور شماره نظام و پروانه اشتغال کارشناسان علوم آزمایشگاهی خبر داد؛ اما هنوز به نتیجه قابل قبولی منتج نشده است.