محمدبیگی: مسئولان باید با مدیریت جهادی پاسخ اعتماد مردم را بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعدازظهر جمعه در همایش «پدران آسمانی» با گرامیداشت ایام ماه رجب و میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: امروز برای ادای احترام به پدران آسمانی و خانواده‌های معظم شهدا گرد هم آمده‌ایم و حقیقت این است که همه ما همچنان شرمنده شهدا و خانواده‌های آنان هستیم.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا عزیزترین دارایی خود را تقدیم انقلاب اسلامی کردند، افزود: شهدا جان خود را فدای ایران، اسلام، امنیت، عدالت و آرامش ملت کردند تا جمهوری اسلامی ایران بماند و منادی صلح و عدالت در منطقه و جهان باشد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم، امنیت و سلامت، تصریح کرد: دیروز نیز ملت ایران شهیدی دیگر تقدیم کرد؛ شهید غیور مرزبان «رحیم مجیدی‌مهر» که در سرمای استخوان‌سوز ارتفاعات غرب کشور به شهادت رسید و تا آخرین لحظه، تصویر فرزندش را بر سینه داشت؛ این صحنه‌هاست که در تاریخ ماندگار می‌شود.

محمدبیگی با تأکید بر اینکه امروز مسئولان در برابر خانواده‌های شهدا بدهکار هستند، گفت: خطاب به مسئولان هر سه قوه اعلام می‌کنم که مردم پای انقلاب و اسلام ایستاده‌اند و اکنون نوبت ما مسئولان است که با مدیریت جهادی، صداقت، درایت و مبارزه قاطع با فساد اداری، اقتصادی و امنیتی، پاسخ این اعتماد را بدهیم.

وی ادامه داد: شهدا برای عدالت، آرامش و آسایش مردم جان دادند و هر مسئولی که برخلاف عدالت و وعده‌های داده‌شده به مردم عمل کند، باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به دشمنی‌های مستمر دشمنان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ملت ایران فتنه‌های سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشت، توطئه‌های جدید دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی نیز به حول و قوه الهی نقش بر آب خواهد شد.

محمدبیگی با تأکید بر تداوم راه شهدا گفت: تا آخرین نفس پای آرمان‌های شهدا و مطالبات خانواده‌های آنان ایستاده‌ایم و از دولت و مجلس می‌خواهیم با برنامه‌ریزی دقیق، کارهای بر زمین‌مانده شهدا را به سرانجام برسانند.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش «پدران آسمانی»، از نهادهای مردمی، بنیاد شهید، خانواده‌های معظم شهدا و میهمانان حاضر در این مراسم تقدیر کرد و خواستار توفیق مسئولان در ادامه مسیر شهدا شد.