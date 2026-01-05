فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر قریب‌الوقوع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان قزوین اظهار کرد: انتظار داریم سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان قزوین، دستاوردهای ملموس و مؤثری برای حوزه فرهنگ و هنر استان به همراه داشته باشد و شورای فرهنگ عمومی در این سفر، مصوبات کاربردی و راهگشایی را به تصویب برساند.

وی با اشاره به چالش‌های متعدد فرهنگی استان قزوین افزود: کمبود فضاهای فرهنگی و هنری یکی از اصلی‌ترین مشکلات استان است. نبود تعداد کافی سینما و همچنین اجرایی نشدن پروژه تالار شهر قزوین که از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی و هنری استان به شمار می‌رود، باید به‌طور جدی در دستور کار این سفر قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به برگزاری اختتامیه دوسالانه خوشنویسی در قزوین گفت: با توجه به اینکه قزوین به‌عنوان پایتخت خوشنویسی ایران شناخته می‌شود، انتظار داریم ردیف بودجه ملی مشخصی برای تحقق جایگاه واقعی خوشنویسی استان در نظر گرفته شود تا بتوان تمامی نمادها، المان‌ها و راهبردهای عملیاتی این حوزه را به‌طور کامل اجرا کرد.

محمدبیگی ادامه داد: حمایت ویژه از دبیرخانه دائمی خوشنویسی در استان قزوین یکی دیگر از مطالبات مهم ما از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا این دبیرخانه بتواند نقش محوری خود را در ارتقای هنر خوشنویسی ایفا کند.

وی یکی دیگر از معضلات جدی حوزه فرهنگ و هنر را وضعیت معیشتی فعالان این عرصه دانست و تصریح کرد: حمایت از مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از طریق پرداخت تسهیلات ضروری است. بسیاری از هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه با مشکلات مالی و اعتباری جدی مواجه هستند و برای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر در استان باید از آن‌ها حمایت شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک تأکید کرد: تحقق عدالت در بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی ضروری است و نباید بین حوزه فرهنگ و هنر با سایر اقشار و مشاغل فاصله و تبعیض وجود داشته باشد.

محمدبیگی با اشاره به دغدغه‌های خبرنگاران استان گفت: بیمه خبرنگاران و اصحاب رسانه یکی از مطالبات جدی فعالان رسانه‌ای قزوین است و باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به محدودیت‌های ساختاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اشاره کرد و افزود: این اداره‌کل با کمبود نیروی انسانی و محدودیت چارت سازمانی روبه‌روست و تکمیل این چارت برای انجام صحیح وظایف ضروری است. پروژه‌های فرهنگی استان باید از حالت بلاتکلیفی خارج شده و به مرحله اجرا برسند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در ادامه به موضوع نظارت فرهنگی اشاره کرد و گفت: نظارت بر صدور مجوزها، به‌ویژه در حوزه پوشش اسلامی، از دغدغه‌های مهم است. کارگروه ساماندهی مد و لباس باید تقویت شود تا بتواند در مقابله با تهاجم فرهنگی نقش مؤثر خود را ایفا کند.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به رسالت خود در حوزه حجاب و پوشش اسلامی عمل کرده و از ظرفیت فرهنگ و هنر برای تحقق این مهم بهره بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخورد با عواملی که در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه موجب برهم زدن آرامش استان و کشور می‌شوند، باید در دستور کار قرار گیرد و اجازه داده نشود برخی با رفتارهای ضدفرهنگی، عامدانه یا غیرعامدانه، در مسیر اهداف دشمن حرکت کنند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک با انتقاد از برخی تولیدات سینمایی و آثار نمایش خانگی تصریح کرد: برخی از این تولیدات به ترویج رفتارهای ضدفرهنگی از جمله مصرف سیگار و ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زنند و انتظار داریم نظارت‌ها در حوزه صدور مجوزها تشدید شود تا کانون خانواده از آسیب‌های فرهنگی مصون بماند.

محمدبیگی در پایان ابراز امیدواری کرد: سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان قزوین بتواند دستاوردهای قابل توجهی برای حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان به همراه داشته باشد و بخش قابل توجهی از نیازهای این حوزه‌ها جامه عمل بپوشد.