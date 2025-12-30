به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، نشست تخصصی معرفی و آموزش سامانههای دیجیتال سینماهای ایران، با حضور حبیب ایلبیگی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، مدیران دفاتر پخش، سامانههای فروش آنلاین و جمعی از مدیران و نمایندگان سینماهای تهران، در محل این مؤسسه برگزار شد.
در این نشست حبیب ایلبیگی با تأکید بر نقش سامانههای تخصصی و دادهمحور در ساماندهی نمایش و پخش آثار سینمایی اظهار کرد: در یک سال گذشته، مؤسسه سینماشهر با همکاری شرکت آریاتک، مجموعهای از پروژهها و سامانههای فناورانه را طراحی و اجرا کرده است که هدف آنها بهبود مدیریت، افزایش بهرهوری و ایجاد شفافیت در چرخه نمایش و پخش فیلم در سراسر کشور است.
وی افزود: بخشی از این پروژهها در این نشست معرفی و تشریح میشود که هر یک متناسب با نیازهای بخشهای مختلف صنعت سینما طراحیشدهاند. سامانه «رسا» (روندهای سینمای ایران) یکی از این پروژههاست که بهعنوان یک سامانه جامع و هوشمند، با رویکرد تصمیمگیری دادهمحور، امکان تحلیل رفتار مخاطبان و پایش دادههای فروش و اکران سینمای ایران را فراهم میکند. سامانه «رسا» بر پایه سه شاخص کلیدی «سینما، مخاطب و فیلم» طراحیشده و با تجمیع و تحلیل دادههای مرتبط با این سه محور، تصویری دقیق و یکپارچه از وضعیت اکران و عملکرد سینمای کشور ارائه میدهد و میتواند مورداستفاده طیف گستردهای از ذینفعان صنعت سینما قرار گیرد.
ایلبیگی یادآور شد: اقدامات فناورانه سینماشهر در راستای اجرای کلانبرنامه «کاربست فناوریهای نوین برای بهبود تنظیمگری و مقرراتگذاری» که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم ابلاغ شده، انجام گردیده است. جمعآوری و تحلیل دادههای پایه و طراحی داشبوردهای تخصصی، به مدیران سینماها، دفاتر پخش و سایر ذینفعان امکان میدهد تصمیمگیری دقیقتر و مبتنی بر داده انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای آموزشی سینماشهر اظهار کرد: در حوزه آموزش، اولویت با کارکنان سینماهای شهرهای کمبرخوردار است که در آستانه بهرهبرداری از سالنهای سینما قرار دارند. در کنار آن، آموزشهای تکمیلی و مهارتمحور مدیریت سینما از طریق مراکز آموزشی در دستور کار قرارگرفته است تا با توانمندسازی نیروی انسانی، سطح کیفی مدیریت سینماها و چرخه بهرهوری در سینمای کشور ارتقا یابد.
معرفی محصولات دیجیتال سینماشهر
در ادامه نشست، مهدی میرزایی مدیر بخش آموزش شرکت آریاتک، با معرفی سامانههای دیجیتال سینماشهر گفت: تاکنون چهار محصول دیجیتال توسط مؤسسه سینماشهر آماده و راهاندازی شده است که از جمله آنها «سامانه شناسنامه دیجیتال سینماهای کشور» است. این سامانه اطلاعات جامعی از وضعیت تجهیزات فنی و امکانات تخصصی سینماها به همراه پرسنل و مشخصات بصری سینما در جهت معرفی و دیدکلی به سینما میدهد.
آموزشهای آفلاین، بر خط و راهاندازی مرکز تماس سینمای ایران
وی افزود: طراحی و پیادهسازی بخش آموزشهای آفلاین سینماها شامل آموزشهای مهارتمحور برای مشاغل مختلف در سینماها است. این آموزشها در دو قالب آموزشهای فردی و مرکز تماس تلفنی سینمای ایران ارائه میشوند. مرکز تماس تلفنی سینمای ایران نیز همهروزه از ساعت ۳۰: ۹ تا ۲۴ فعال است و بهویژه برای راهنمایی و پشتیبانی سینماداران شهرستانها کاربرد دارد. این آموزشها بهصورت موضوع محور همچنین در پنل کاربری تمام پرسنل سینماها در سایت موسسه سینماشهر موجود است.
طراحی وبسایت اختصاصی برای تمامی سینماهای کشور
میرزایی همچنین به طراحی وبسایتهای اختصاصی برای سالنهای سینما اشاره کرد و گفت: ذیل پرتابل سینماشهر، برای تمامی سینماهای کشور وبسایت اختصاصی طراحیشده است تا مدیران سینماها اطلاعات دقیق سینماها، اخبار، تصاویر و تاریخچه مجموعه خود را در آن بارگذاری کنند تا دریچهای برای تبلیغات و معرفی سینمای خود در فضای دیجیتال باشند.
همچنین توسعه «باکسآفیس دیجیتال» که یکی از درخواست دیرینه سینماداران در بحث معرفی سانسهای سینما روی نمایشگران سینما خود بود بهصورت آزمایشی روی تعدادی سینما که اطلاعات شناسنامه خود را تکمیل کردهاند آغاز به کارکرده است و بهتدریج بر روی تمام سینماهای کشور با تکمیل اطلاعات شناسنامه خود اضافه خواهد شد.
این نشست تخصصی در دو نوبت و با حضور مدیران دفاتر پخش شامل علی سرتیپی، سعید خانی، هادی اسماعیلی، مریم پیرکاری، مرتضی شایسته، محسن مسافرچی، جعفر آقابابائیان، مهدی صباغ زاده، حبیب اسماعیلی، جعفر قاسمزاده، محمد شایسته، سید علی طباطبایی نژاد، حسن توکلنیا و مدیران و نمایندگان سینماهای تهران، شامل پردیس سینمایی کوروش، پردیس سینمایی ایران مال، پردیس سینمایی هدیش، پردیس سینمایی مگامال، پردیس سینمایی لوتوس مال، پردیس سینمایی همیلا، پردیس سینمایی بام نیایش، پردیس سینمایی باغ کتاب، پردیس سینمایی نارسیس، پردیس سینمایی شمیران، پردیس سینمایی راگا، سینما فرهنگ، پردیس سینمایی تماشا، پردیس سینمای زندگی، پردیس سینمایی رزمال، پردیس سینمایی صبا مال، پردیس سینمایی پرده طلایی، پردیس سینمایی هروی سنتر، پردیس سینمایی گالریا، سینما پرند مال، سینما فجر اسلامشهر، سینما بهمن تهران، پردیس مهر شاهد، سینما پیروزی تهران، پردیس زیما، موزه سینما، سینما تیراژه ۲ تهران و سامانههای فروش آنلاین بلیت با هدف ارتقای دانش مدیریتی و آشنایی با ابزارهای نوین دیجیتال، به میزبانی مؤسسه سینماشهر برگزار شد.
