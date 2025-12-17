به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، محمدرضا پونکی مدیر فناوری اطلاعات مؤسسه سینماشهر درباره روند توسعه سامانه شناسا گفت: این سامانه با هدف تسهیل فرآیند ارسال فیلم به سینماها طراحیشده و اگرچه حذف کامل هارد فیزیکی همچنان نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم است، اما شناسا توانست امسال، بهویژه در شهرستانها، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند.
پونکی درباره وضعیت فعلی حذف ارسال فیزیکی فیلمها توضیح داد: در حال حاضر هنوز با حذف کامل هارد فاصله داریم. برای نمونه، در جشنواره «سینماحقیقت» که بهتازگی در تهران برگزار شد، فیلمها همچنان از طریق هارد اکسترنال به مرکز اصلی نمایش در تهران یعنی پردیس ملت ارسال شد تا روند سریعتری در اکران صورت پذیرد.
روند حذف هارد در شهرستانها زودتر آغاز شده است
وی افزود: در شهرستانها اما سیاست متفاوتی اتخاذشده و امسال اعلام شد که برای نمایش فیلمهای منتخب جشنواره «سینماحقیقت» هیچ هاردی ارسال نخواهد شد. بر این اساس، ۴۱ مرکز در ۳۰ استان از اقصی نقاط کشور موظف هستند فیلمها را از طریق اینترنت و سامانه شناسا دریافت کنند؛ بنابراین فرآیند حذف هارد در فاصله نزدیک هنوز کامل نشده، اما این روند بهتدریج در حال گسترش است.
پونکی ادامه داد: سامانه شناسا از زمان راهاندازی تاکنون در رویدادهای مختلفی مانند جشنواره فیلم فجر، اکرانهای عادی و جشنواره کودک و نوجوان مورد استفاده قرارگرفته و عمده کاربرد آن نیز در شهرستانها بوده است. در حال حاضر نیز فرآیند بارگذاری فیلمهای منتخب جشنواره سینما حقیقت در دیتاسنتر برای سینماهای شهرستان آغازشده است.
شناسا؛ چشمانداز پوشش سراسری ارسال فیلم
مدیر فناوری اطلاعات موسسه سینماشهر درباره میزان کاربرد و اهمیت این سامانه اظهار کرد: در وبسایت سینماشهر نیز بخشی به سامانه شناسا اختصاص داده شده که اطلاعات مختلفی مربوط به این سامانه در همان بخش قابلمشاهده است.
وی تصریح کرد: چشمانداز ما این است که در نهایت، کل فرآیند ارسال فیلم در سراسر کشور از طریق سامانه شناسا انجام شود. بااینحال، بزرگترین محدودیت موجود در این مسیر، مسئله اینترنت است.
پونکی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساخت ارتباطی گفت: در حال حاضر، تعداد زیادی از سینماهای برگزار کننده جشنواره در شهرستانها به فیبر نوری مجهز شدهاند و مؤسسه سینماشهر هزینه راهاندازی این زیرساخت را نیز پرداخت میکند تا سینماها بتوانند با سهولت بیشتری فیلمها را دریافت کنند.
وی افزود: در جشنواره فیلم فجر امسال نیز ۴۳ درصد از سینماهای برگزارکننده جشنواره دارای فیبر نوری هستند. این روند در تهران هم در حال گسترش است و برخی سینماها فیبر نوری خود را راهاندازی کردهاند یا در حال تکمیل آن هستند. پس از ارسال پیشفاکتور، هزینههای مربوط به آن از سوی مؤسسه سینماشهر پرداخت میشود.
محدودیت اینترنت، مانع اصلی تحقق چشمانداز نهایی
مدیر فناوری اطلاعات موسسه سینماشهر تأکید کرد: سامانه شناسا از نظر فنی توانایی جایگزینی کامل با هارد فیزیکی را دارد. زیرساخت ارسال بهگونهای طراحیشده که حتی اگر ۲۰۰ سینما بهصورت همزمان و با سرعت ۱۰۰ مگابیت اقدام به دانلود فیلم کنند، هیچ افت سرعتی در سرور وجود نخواهد داشت. با توجه به افزایش سینماهای استفادهکننده از سامانه شناسا امکان ارتقا زیرساخت نیز امکانپذیر است.
وی ادامه داد: چالش اصلی در حال حاضر، سرعت و کیفیت اینترنت از سوی دریافتکننده است. به همین دلیل، به سینماها اعلامشده که در صورت وجود زیرساخت استفاده از فیبر نوری، پیشفاکتور دریافت کنند تا هزینههای مربوطه از سوی مؤسسه سینماشهر پرداخت شود.
ارتقای اینترنت سینماها، دستاورد جانبی سامانه شناسا
مدیر فناوری اطلاعات موسسه سینماشهر اظهار کرد: یکی از نکات قابلتوجه در راهاندازی سامانه شناسا این است که بهواسطه آن، سطح اینترنت سینماهای کشور نیز در حال ارتقاست و این موضوع توانسته در سرعت انتقال فیلم به سینماها و اکران دیجیتال کمک کند.
مدیر فناوری اطلاعات مؤسسه سینماشهر درباره جزئیات نمایش فیلمهای منتخب جشنواره «سینماحقیقت» در تعدادی از شهرستانهای کشور گفت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، سینماهای نمایشدهنده آثار منتخب به دو گروه تقسیمشدهاند؛ گروه نخست فیلمها را در روزهای سیام آذر و یک دی نمایش میدهند و گروه دوم در روزهای هفتم و هشتم دی میزبان آثار هستند.
وی در پایان توضیح داد: شهرهای همدان، کرج، گرگان، بابل، کرمانشاه، جوانرود، صحنه، زنجان، ارومیه، تبریز، اراک، بجنورد، مشهد، قروه، رشت، اردبیل، سمنان و قزوین ۱۸ شهری هستند که در روزهای ۳۰ آذر و ۱ دی به نمایش ۱۱ فیلم منتخب این جشنواره میپردازند. همچنین شهرهای اهواز، شوشتر، دزفول، آبادان، بهبهان، بوشهر، ایلام، اصفهان، کرمان، بیرجند، خرمآباد، بروجرد، کوهدشت، قم، یاسوج، شهرکرد، زابل، چابهار، زاهدان، بندرعباس، شیراز، یزد و بهمئی ۲۳ شهر دیگر در کشور هستند که میزبان ۱۲ فیلم منتخب نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» خواهند بود.
نظر شما