سامانه «رسا» معرفی شد؛ ارائه تصویری یکپارچه از وضعیت سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، در حاشیه نوزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش فیلم که با حضور مهدی کرم پور رئیس شورای صنفی نمایش فیلم، محمدرضا صابری نماینده انجمن سینماداران، مجتبی بهزادیان مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخشکنندگان، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا در موسسه سینماشهر برگزار و سامانه روندهای سینمای ایران (رسا) با حضور مدیرعامل موسسه سینماشهر تشریح و معرفی شد.
در این جلسه حبیب ایلبیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر با اشاره به اهتمام ویژه نسبت مهمترین کلان برنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون کاربست فناوریهای نوین برای تنظیمگری مقرارتگذاری گفت: در دوره تازه فعالیتهای موسسه سینماشهر، فرآیند بهکارگیری و استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای مختلف سینما، چگونگی فاصله گرفتن از شیوههای سنتی و جایگزینی ابزارهای نوین در سینمای ایران ذیل کلان برنامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع کاربست فناوریهای نوین برای تنظیمگری مقرارتگذاری و دستور ریاست محترم سازمان سینمایی برای پیگیری این سیاست به موسسه سینماشهر واگذارشده است.
وی افزود: در این راستا هفته گذشته تفاهمنامهای میان سازمان سینمایی، موسسه سینماشهر و پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ در خصوص تسهیل فرآیند ورود هوش مصنوعی به سینما و چگونگی استفاده از امکانات شرکتهای فعال در این حوزه، به امضا رسید. بهزودی نیز در همکاری با خانه سینما، بحث آموزش فناوری هوش مصنوعی و مواردی نظیر مسائل حقوقی و زیرساختهای لازم در این حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مدیرعامل موسسه سینماشهر همچنین درباره معرفی سامانه روند سینمای ایران (رسا) اظهار کرد: روند سینمای ایران (رسا) سامانهای جامع و هوشمند برای تحلیل رفتار مخاطبان و پایش دادههای فروش و اکران سینمای ایران با رویکرد تصمیمگیری داده محور است که بر پایه سه شاخص کلیدی شامل سینما، مخاطب و فیلم طراحیشده است که با تجمیع و تحلیل دادههای مرتبط با این سه محور، تصویری دقیق و یکپارچه از وضعیت اکران و عملکرد سینمای کشور ارائه میدهد.
ایلبیگی با اشاره به تطابق سامانه «رسا» با فعالیتهای شورای صنفی نیز عنوان کرد: با توجه به نیازها و الزامات شورای صنفی نمایش، داشبوردی اختصاصی برای این شورا در سامانه «رسا» طراحی شده است که امکان رصد روندهای کلان، مقایسه شاخصها و پشتیبانی مؤثر از فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری در حوزه اکران را فراهم میکند.
در این جلسه عباس احمدینیا مدیرعامل سامانه «آیتیکت» ضمن معرفی سامانه روندهای سینمای ایران (رسا)، بخشها و وضعیتهای مختلف این سامانه را برای اعضای شورای صنفی توضیح و تشریح کرد.
نظر شما