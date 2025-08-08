طرح عدالت فرهنگی برای تجهیز سینماها در شهرهای کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ایل بیگی صبح جمعه در بازدید از سینمای دهدشت از تدوین طرحی برای توسعه زیرساخت‌های سینمایی در شهرهای فاقد سینما خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تحقق عدالت فرهنگی در حال بررسی کارشناسی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

این مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره هدف سفر خود به دهدشت افزود: این سفر نودمین بازدید میدانی از شهرهای کشور است که با هدف ارزیابی دقیق امکانات و تهیه گزارش کارشناسی انجام می‌شود زیرا این گزارش‌ها مبنای مذاکرات با سازمان مدیریت برای گنجاندن طرح تجهیز سینماها در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

مدیرعامل مؤسسه سینما شهر سازمان سینمایی با اشاره به وضعیت سینمای دهدشت، تصریح کرد: این شهر دارای سینمایی نوستالژیک است که با تصویب تسهیلات پنج میلیارد تومانی، امکان بازسازی و تبدیل به پردیس دو یا سه‌سالنه را دارد. بخش خصوصی در دهدشت فعال است و می‌تواند با حمایت دولت، این سینما را دوباره وارد چرخه اکران کند.

فعالیت ۵۵۰ سینما در کشور

وی درباره تعداد شهرهای دارای سینما در کشور گفت: در حال حاضر ۵۵۰ شهر دارای سینما هستند که تا اواخر دهه ۸۰، روند تعطیلی سینماها به دلیل کاهش مخاطب شدت گرفت، اما از سال ۱۳۹۲ با دیجیتال شدن سالن‌ها، مخاطب سینما افزایش یافت و سال گذشته سینمای ایران ۳۵ میلیون بیننده داشت.

ایل بیگی درباره معیارهای سینمادار شدن شهرها توضیح داد: در طرح جدید، اولویت با شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای مرزی است که از نظر فرهنگی استراتژیک محسوب می‌شوند که البته شهرهای ۳۰ تا ۴۰ هزار نفری نیز متقاضی هستند، اما باید از شهرهای پرجمعیت‌تر آغاز کرد.

ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در کشور

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی افزود: مردم ایران در همه شهرها باید امکان تماشای فیلم‌های روز را داشته باشند. این طرح در شورای سینما تصویب شده و در صورت توافق با سازمان مدیریت، در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

کهگیلویه و بویراحمد کمترین استقبال از سینما را دارد

مدیرعامل مؤسسه سینما شهر همچنین از استقبال پایین از سینما در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین استقبال را داشته و از جمعیت ۷۱۳ هزار نفری، تنها ۱۲۳۴ نفر به سینما رفتند.

این مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود سینماهای استاندارد در شهرها را ضروری دانست و اضافه کرد: مردم از طریق تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی با فیلم‌ها آشنا هستند، اما باید امکان دسترسی به آن‌ها فراهم شود.

ایل بیگی ابراز کرد: سه‌شنبه این هفته، به دلیل نیم‌بها بودن بلیت، رکورد مخاطب شکسته شد و ترکیب متنوع آثار اکران‌شده شامل فیلم‌های اجتماعی و کودک، نقش مهمی در افزایش استقبال داشته است.