تاجگردون: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اصلاحی به نفع مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون با اشاره به اظهارنظر دولتمردان در زمینه حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و ارائه یارانه ۱ میلیونی به خانوارها، گفت: این تصمیم در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود؛ به این معنا که حرکت ارز ۲۸ هزار تومانی به سمت نرخ بالاتر در دستور کار قرار گیرد، هرچند درباره عدد دقیق آن بحثی صورت نگرفته است.

نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما چه براساس برنامه هفتم و چه در قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌طور مکرر به دولت تذکر می‌دادیم که چرا این اصلاح را انجام نمی‌دهد، زیرا ارز زیادی از کشور خارج شد، منابع به دست مردم نرسید، قیمت‌ها افزایش یافت و در عمل مردم طی چندین ماه متضرر شدند. دولت اکنون این مسیر را آغاز کرده و اقدام انجام‌شده، اقدام خوبی است، همچنین منابع چهار ماه آینده را نیز تجهیز کرده است. افزایش قیمت‌ها و یک پرش قیمتی را شاهد خواهیم بود، اما امیدواریم پوششی که برای مردم در نظر گرفته شده و تداوم آن در ماه‌های آینده که حتی می‌تواند تولید را ترمیم کند، از اثرات منفی بکاهد.

تاجگردون گفت: این اصلاح، مسیری ضروری بود و کاری بود که باید انجام می‌شد، هرچند با تأخیر و به دلایل متعدد. با این حال، این اقدام یک اصلاح به نفع مردم محسوب می‌شود، چرا که وضعیت موجود به نفع گروه‌های خاص بود و منابع ارزی کشور به شکلی هزینه می‌شد که مردم عادی از آن منتفع نمی‌شدند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ۲۸ هزار تومان هزینه شد و اگر مابه‌التفاوت این منابع در طول سال به مردم پرداخت می‌شد، رقم بسیار قابل توجهی به دست می‌آمد.

تاجگردون با بیان اینکه ادامه این مسیر در حوزه اجرا در اختیار دولت است، گفت: در بودجه سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته شود و در بخش‌هایی که لازم است، به‌ویژه در حوزه تولید، حمایت‌های جدی‌تری صورت گیرد.بخش‌های مهم خوراکی و به‌ویژه بخش کشاورزی نیازمند حمایت ویژه هستند و باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرند.