واکنش سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان به اعتراض درمانگران اعتیاد

‌‌سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به هشدارهای قبلی این کمیسیون درباره کمبود دارو گفت: حدود یک تا دو ماه پیش اعلام کردیم در صورتی که به تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد که بخشی از آن‌ها مبتنی بر مواد مخدر است، توجه نشود، ظرف دو ماه آینده با کمبود شدید این داروها مواجه خواهیم شد و امروز دقیقاً به همان نقطه هشدار رسیده‌ایم؛ به‌طوری که در برخی بیمارستان‌ها داروی حیاتی مورفین در دسترس نیست.

اعتراض درمانگران حوزه اعتیاد نسبت به کمبود داروهای حیاتی، با واکنش سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همراه شد و موضوعی است که به گفته وی؛ نظام درمان اعتیاد را در آستانه بحران قرار داده است و متأسفانه نبود داروهای ضد درد و حتی شربت‌ها و داروهایی که برای ترک اعتیاد استفاده می‌شوند، امروز به یک بحران جدی تبدیل شده، اما هشدارها از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود.

از صادرکننده مواد اولیه دارویی به واردکننده رسیدیم

اسحاقی با مرور سیاست‌های گذشته در حوزه مواد مخدر تصریح کرد: پیش از انقلاب، ایران صادرکننده مواد مخدر مورد نیاز برای تولید داروهای ضد درد بود، اما پس از انقلاب و با سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، به تدریج به واردکننده این مواد تبدیل شدیم؛ بخشی از طریق کشفیات و بخشی از طریق واردات.

وی ادامه داد: امروز نه به دلیل کاهش کشفیات، بلکه به علت کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر در کشورهای همسایه و مصرف داخلی آن‌ها، با کمبود شدید مواد اولیه دارویی مواجه شده‌ایم و این مسئله کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است.

مصوبه کشت شقایق ایرانی اجرا نشد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای کشت شقایق ایرانی گفت: شقایق ایرانی با خشخاش تفاوت دارد، اما با وجود مصوبه قانونی برای کشت کنترل‌شده و نظارت سختگیرانه، به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، این مصوبه هرگز اجرا نشد.

وی افزود: ترس برخی دستگاه‌ها از عدم توانایی در کنترل کشت، باعث شد اجرای این مصوبه متوقف بماند و همین موضوع امروز ما را با بحران اساسی در تأمین مواد اولیه دارویی مواجه کرده است.

دو سال انتظار برای تأمین مواد اولیه دارویی

اسحاقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها دو کشور تولیدکننده اصلی این مواد هستند و اعلام کرده‌اند که اگر امروز ثبت سفارش انجام شود، حداقل دو سال طول می‌کشد تا مواد اولیه به دست ما برسد و این موضوع بحران واقعی در حوزه سلامت است.

خود تحریمی در کنار تحریم‌های خارجی

وی با انتقاد صریح از خود تحریمی در کشور گفت: وقتی مصوبه هیئت دولت برای کشت قانونی وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود، این یعنی خود تحریمی. عدم تخصیص به‌موقع و کافی ارز و ریال، در کنار تحریم‌های خارجی باعث شده کمبود دارو تشدید و قیمت‌ها افزایش یابد.

بیماران خاص قربانی سوءمدیریت دارویی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: امروز بیماران خاص از جمله بیماران تالاسمی و سایر بیماران مزمن، با درمان ناقص مواجه‌اند؛ برخی حتی درمان خود را رها کرده‌اند و این شرایط فقط نتیجه تحریم نیست، بلکه نتیجه سوءمدیریت داخلی نیز هست.

تحریم‌ها جان مردم را نشانه گرفته‌اند

اسحاقی در پایان گفت: یک تفکر غلط در کشور وجود دارد که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌داند؛ در حالی که تحریم‌ها در حوزه سلامت مستقیماً جان مردم را هدف گرفته‌اند و دشمن با تحریم، با جان ملت ایران بازی می‌کند و در کنار آن، خود تحریمی و ضعف کیفیت برخی تولیدات داخلی، بحران دارویی کشور را عمیق‌تر کرده است. ‌