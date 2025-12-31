  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۴:۴۷

درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن اردوغان از «شورای صلح ترامپ» در غزه 

منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل واشنگتن را برای کنار گذاشتن اردوغان از «شورای صلح ترامپ» در غزه تحت فشار گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، رژیم اسرائیل طی هفته‌های اخیر در مذاکرات با مقامات دولت ترامپ خواستار کنار گذاشتن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از «شورای صلح» (BOP) شده است؛ شورایی که قرار است به ابتکار رئیس‌جمهور آمریکا برای مدیریت اوضاع غزه تشکیل شود.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو همچنین با حضور نیروهای نظامی ترکیه در غزه به عنوان بخشی از نیروی چندملیتی ثبات مخالفت کرده و عملاً حق وتو در این زمینه اعمال کرده است.

ترامپ در ابتدای دیدار اخیر خود با بنیامین نتانیاهو در مارلاگو، در پاسخ به پرسشی درباره حضور نیروهای ترکیه در غزه گفت: «من فکر می‌کنم این موضوع خوب است. ترکیه عالی عمل کرده است.»

وی افزود: «من اردوغان را به خوبی می‌شناسم، او دوست نزدیک من است. به او اعتماد دارم و احترام می‌گذارم. نتانیاهو نیز به او احترام می‌گذارد.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مرحله دوم طرح ترامپ برای غزه همچنان با چالش‌های سیاسی و مخالفت‌های منطقه‌ای روبه‌روست.

کد خبر 6708148

    • جهانبخش IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      2 0
      پاسخ
      مرگ بر صهیون ننگ بر کشورهای همسایه فلسطین و ننگ بر کشورهای عربی
    • شبنم باقری GB ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آقای نتانیاهو با حضور هر رهبری از کشورهای منتقد اشغالگری در فلسطین مخالف خواهد بود و موافق ایجاد صلح و در نتیجه خاتمه حمله و کشتار و اشغال بیشتر نیست و علیه آن خواهد ایستاد یا هر قرارداد و توافقی را نقض خواهد کرد. دوبار تجربه زیر پا گذاشتن توافق نشان میدهد که بار سوم هم همان سرنوشت را خواهد داشت.

